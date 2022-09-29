林佳龍：侯友宜博士論文 不符一般課程修習時間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

尋求連任的新北市長侯友宜博士學位遭質疑，民進黨新北市長參選人林佳龍（中）29日上午出席座談活動時接受媒體聯訪表示，侯友宜時任刑事局副局長及局長時沒請假或留職修課、寫論文「這個變神了」，不符合一般博士課程修習時間。中央社記者王鴻國攝 111年9月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、高華謙新北29日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，國民黨新北市長參選人侯友宜時任刑事局副局長及局長時沒請假或留職修課、寫論文「這個變神了」，不符合一般博士課程修習時間。

侯友宜博士學位爭議，林佳龍競選辦公室昨天下午提告侯友宜選舉辦公室人員涉偽造公文書，侯友宜選辦則提出對話截圖堅稱「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」。

但警大昨晚發布新聞稿重申「警大沒有正式聲明」，業務承辦人員個人疏失，未於第一時間向長官回報，而造成紛爭，將依相關規定議處。

林佳龍今天上午與民進黨新北市議員參選人山田摩衣出席「以青年新創推動地方創生：台日經驗交流」座談會時接受媒體聯訪表示，事實真相只有一個且已水落石出，警大也聲明否認侯友宜選辦所謂的「警大聲明」。

他指出，這可看出侯友宜團隊將錯就錯絕不認錯的心態，警大一再表達未發布聲明，但侯友宜團隊把個別資訊交換硬是指警大聲明，心態最有問題。侯友宜陣營永遠自說自話，面對外界質疑不回應，就是逃避作法，禁不起檢驗。

林佳龍表示，侯友宜選辦發布所謂聲明的內容充滿矛盾，用字上也似有人加以拼湊，破綻太多，當然警大不可能發這樣的聲明。侯友宜選辦態度就是硬拗，未誠實面對發生的事。

他表示，他的競辦已提告，除讓法律訴訟來完全釐清外，關鍵在於侯友宜的博士論文，包括入學要的有相當於碩士論文的著作拿不出來，侯友宜當時時任刑事局副局長及局長，沒有請假或留職去修課或寫論文，「這個就變神了」，完全不符合一般博士課程要修習時間。

林佳龍指出，入學除了要有等同碩士的著作，還要修很多的課、學科考及提出博士論文計畫書，並進行研究撰寫，一般要6到8年才能完成社會科學的博士論文。他認為侯友宜論文成了不太可能的唯一特例，前無古人後無來者。

媒體追問，對於侯友宜選辦不再回應此事的看法。對此，林佳龍表示，就是因為說不清楚才不回應，說清楚就是有問題了，他呼籲對手應誠實面對，就如同侯友宜先前所說的「可受公評，歡迎大家來檢視」。

侯友宜上午到新北市政府警察局出席9月份治安會報前接受媒體聯訪，他談及警大聲明時指出，尊重，謝謝大家關心。

對於警大表示要懲處相關承辦人員，侯友宜表示，尊重，謝謝。

媒體追問，林佳龍陣營認為對話截圖不是公開正式的聲明，是否會覺得選辦有疏失。對此，侯友宜回答，選辦已就事實說得非常清楚。（編輯：戴光育）1110929