藍籲國有地爭議勿推責任 蔡適應：做賊喊抓賊

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（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北30日電）民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應人遭質疑施壓國防部，賤賣土地。國民黨立法院黨團今天表示，請蔡適應出面說清楚，不要推給國民黨，請蔡適應有膽開協調會，就要有膽來負責任。

對此，蔡適應說，國民黨的指控真的是莫名其妙，做賊的喊抓賊。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、前立委黃國昌28日質疑蔡適應施壓，促使國防部賤賣眷地，讓國有地進了黑道與財團手中。蔡適應當時說，黃國昌打錯人了，這筆土地在新北市，政策決定則是在國民黨時代，「與我無關」。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，書記長李德維說，2021年3月行政院就要求國防部不要再處分眷地，沒想到同年的8、9月，蔡適應召開協調會，推翻行政院的結論，也稱內政部在2016年就核定要開發，可是2021年行政院的公文要求不要再開發，其中的先後順序，請蔡適應不要問A答B。

李德維指出，民進黨已經執政6年了，不要每次都說是國民黨執政核定的，不要只會推給國民黨，新北市政府也發聲明澄清，此事應洽內政部營建署釐清。

國民黨立委洪孟楷則拿出內政部都市計畫委員會第884次的會議紀錄表示，這時間是民國105年10月18日，也就是總統蔡英文上任後的幾個月，其中就有討論到林口的這土地，國民黨執政時，認為公有土地只有國有持分較多，開發主體都是由國防部主導，但這場會議將開發土地的主體，更改為土地所有權人，因此只要有部分持分，都可以主導開發。

洪孟楷表示，這表示可以以小吃大，以私人土地來去涵括國防部的土地，所以才會衍生出後續的狀況，蔡適應不要再推給國民黨，這是民進黨上任後所變更的。

對此，蔡適應今天接受媒體聯訪表示，這件事情最早是從民國102年、103年，新北市政府及行政院就這塊土地，因為是公私夾雜的關係，由公部門主導開發不易，當時才決議由公部門拍賣，而他沒有參與。

蔡適應指出，一直到107年，他在立法院外交及國防委員會，私人地主有來陳情，說這個案子很早就決定，但拍賣程序一直流標，請他督促政府按照規定辦理，「我做的就是這件事情」。

蔡適應表示，直到109年、110年有相關爭議時，他詢問國防部，後來國防部與相關單位溝通後，確認102年、103年所作決議，仍然應以這樣的精神來處理，所以最後採取持續標售的行為。

蔡適應說，後續的標售過程，包括定價、時間等，他都沒有參與，因此國民黨對他的指控，自己聽了覺得很莫名其妙、做賊的喊抓賊。

蔡適應表示，如果國民黨覺得這塊公私夾雜的土地，不應該標售的話，102年、103年的時候，幹嘛提出同意的主張，這也不是他去討論的；此外，到了109年、110年，如果新北市府覺得這塊土地不應該拍賣，應該作為公辦都更的話，新北市府也可以提出相關意見，但都沒有提。

蔡適應說，這個議題並不是他決定整體開發程序，國民黨刻意混淆最早的行政決定程序，把這件事套在他頭上，自己不是新北市長，也不是當時的行政院長，不要搞錯對象。（編輯：蘇志宗）1110930