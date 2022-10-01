黃國昌表態支持黃珊珊 陳椒華：不代表時力

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（中央社記者劉建邦、劉冠廷台北1日電）無黨籍北市長參選人黃珊珊今天出席時代力量議員參選人活動。前立委黃國昌指出，他若是台北市民，票一定投黃珊珊。時代力量黨主席陳椒華表示，不代表時代力量的立場。

黃珊珊在競選總部策略長翟本喬陪同下，出席時代力量港湖區議員參選人陳志明競選總部成立大會。

黃珊珊致詞表示，在南港內湖區擔任21年市議員，今年因參選台北市長，交棒曾擔任她24年助理的民眾黨籍議員參選人陳宥丞，且經多年在地耕耘，體會服務市民、監督市政，是沒任何顏色與意識形態。

黃珊珊說，過去她成為港湖區的第三勢力，不論藍綠如何消長，都會有她，是因她問政從不搞噱頭，不討論意識形態，只講市政，所以才能在藍綠夾殺突破重圍。

黃珊珊指出，台北市過去總被分為藍綠，但藍綠之外，還有不分顏色版圖，第三勢力已在台北形成進步力量，也希望更多優秀參選人能進議會，所以到場幫陳志明加油。

黃珊珊表示，她支持所有優秀議員參選人進議會，不分藍綠，一起為台北市更美好的未來共同打拚，且相信台北可超越藍綠，她以無黨籍參選市長，當選後會結合理念相符的政黨合作。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、時代力量前立委黃國昌致詞時說，雖然他不是台北市民，但如果他是台北市民，這一票一定投黃珊珊。

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對於黃國昌公開支持黃珊珊，陳椒華接受中央社記者訪問時表示，這不代表時代力量的立場，黨內目前尚未正式討論要支持哪一位台北市長參選人。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻指出，黃珊珊先前赴市場拜票，曾與其他無黨籍議員參選人不期而遇，因議員選舉屬單一選區多席次，只要理念相合，黃珊珊期盼可超越藍綠、共同努力，讓優秀人才進議會，這也是黃珊珊首次替非民眾黨籍參選人站台。（編輯：戴光育）1111001