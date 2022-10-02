柯文哲新北市助選 為民眾黨議員參選人站台掃街

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台灣民眾黨主席柯文哲（前中）、秘書長謝立功（前右）及立委蔡壁如（前左）2日到新北市，為黨籍市議員參選人站台造勢，柯文哲說，政治不用口水，民眾黨提名的都是做事實在的人，希望能建立正常國家。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日

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（中央社記者王鴻國新北2日電）民眾黨主席柯文哲今天下午幫黨籍新北市議員參選人車隊站台造勢掃街拜票。他表示，政治不用口水，民眾黨提名的都是比較正常老實，做事實在的人，希望能建立正常國家。

柯文哲和秘書長謝立功、立委蔡壁如等人，下午到板橋及三重為黨籍提名新北市議員參選人站台造勢及車隊掃街拜票。

他在板橋站台時再批評政府防疫措施。他指出，高端疫苗二期沒有通過就開始EUA，但EUA還沒有通過就買一大堆，買來沒有打後丟掉一大堆，這一丟就損失新台幣好幾億元。

他表示，更奇怪的是向國外買疫苗又不敢公開契約，若是買了低價，一定會公開，不公開，就是因為買貴了很多，不敢讓人知道才要封存30年，這剛好是刑法追訴期，30年後，若有問題也不能刑法追訴了，

他表示，政治就是對的事情做，不對的事不要做，認真做，堅持做，認真工作。以北市來看，他任內前5年還債新台幣570億元，後面3年零舉債，但中央防疫特別預算高達8400億，最火大的就是這裡，不知道預算的錢都跑到哪裡去了。

他強調，民眾黨不像別人搞政治都說得滿嘴口水，而是要紮實去做事，民眾黨提名參選的都是看起來比較正常的、比較老實的、做事比較實在的人，希望能因此讓社會正常一點，建立正常的國家。（編輯：方沛清）1111002