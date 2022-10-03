徐國勇：房地產為經濟火車頭之一 不可暴漲暴跌

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）內政部長徐國勇日前稱「房地產相關產業是台灣經濟命脈，是真正的火車頭」說法惹議。他今天表示，這是遭斷章取義，澄清房地產穩定、不可暴漲或暴跌才是重點，會全力取締炒房。

徐國勇上午列席內政委員會專案報告、備質詢，媒體會前聯訪詢問其房地產是護國群山的發言原意為何，以及是否會改口？

他表示，希望外界不要斷章取義，並說自己當天說得很清楚，維持房地產的穩定，不要暴漲、也不要暴跌，這才是正常經濟效應，穩定是非常重要的，但有些人卻將前段話無限擴大、刻意扭曲，令人遺憾。

針對「經濟火車頭」說法，徐國勇表示，自己不會改口，因為他已講得很清楚，當天發言所提房地產穩定不可暴漲或暴跌才是重點，自己會不遺餘力取締炒房者。

隨後民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶質詢也問到，徐國勇是否同意日前房地產是護國神山、產業火車頭之一說法？

徐國勇答詢表示，這是斷章取義，因為自己還有提到房地產必須保持價格穩定，暴漲或暴跌都不好，但坦承是有「火車頭」作用沒錯，自己只是將這個現象說出來。

內政部9月底也透過新聞稿說明，徐國勇對房地產業的談話遭刻意曲解，對此表示遺憾，徐國勇期許房地產業與政府共同為居住正義打拚，但絕非認為房價上漲或高房價是帶動經濟的火車頭。（編輯：張銘坤）1111003