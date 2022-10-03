游錫堃：民眾防衛意志堅強 中共就不會侵台

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃今天到嘉縣參加2022年國慶焰火記者會說，歷史事件證明，台灣人比烏克蘭人更勇猛，2300萬人有9成以上防衛意志堅強，中共就不會打過來。

游錫堃在國慶焰火記者會致詞說，7個月前俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭人民並沒有喪志，反而與俄羅斯拚命，反觀台灣人是否能像烏克蘭一樣，與中共拚了？他要向大家報告，台灣人比烏克蘭人更勇猛，歷史事件可證明。

游錫堃說，甲午戰爭後台灣被清政府割讓給日本，當時日本即使有國際條約做依據「接收」台灣，台灣人仍在沒有民選總統、政府、國軍，更沒有進步武器的情況下，「竹篙湊菜刀」抵抗日本人長達5個月又20天，之後台灣又亂了20年，日本一度想把台灣賣給法國。

游錫堃指出，俄羅斯侵略烏克蘭是「師出無名」，但日本人「接收」台灣是「師出有名」，台灣人仍奮勇抵抗。他還引孫子兵法「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，「伐謀」就是打消中共侵台的念頭，除了有海峽天險、精良武器，更需要堅強的防衛意志，2300萬人有9成以上防衛意志堅強，中共就不會打過來。

游錫堃強調，現在中共時時霸凌台灣，戰機不斷穿越海峽中線，「動不動就說2022要入侵台灣，現在喊到2027」，一直想併吞台灣，呼籲大家一起保衛國家、捍衛國土。

游錫堃說，欣賞國慶焰火時不要忘了，要「守土衛國、你我同行」，這也是今年國慶焰火的主題。（編輯：謝雅竹）1111003