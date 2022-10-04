雙城論壇是否續辦 陳時中：有價值才辦

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（中央社記者王鴻國新北4日電）民進黨台北市長參選人陳時中在接受媒體專訪時談到若當選市長，雙城論壇是否續辦時談到遇流氓不奉茶的說法，他今天表示，要有價值才辦。應避免國際友人誤判局勢，不可不慎。

民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、基隆市長參選人蔡適應、桃園市長參選人鄭運鵬今天上午新北市舉辦「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」聯合記者會。

陳時中昨天接受媒體專訪時談到若當選市長，兩岸雙城論壇是否續辦問題表示，「人家流氓在你面前走來走去，你還說沒關係要去奉茶，鄰居會怎麼想？」的說法引對手批評在打抗中保台牌，陳時中今天接受媒體聯訪時表示，這次選舉已逐漸偏離主軸而走向抹黑的方式。

陳時中表示，他接受專訪時談到雙城論壇續辦問題，從來沒有講過要給對岸丟石頭，也沒有說要給對岸難看，而是要有價值才辦。

他表示，這好像有討債公司的人一直在門口繞，不請他進來奉茶，因為避免讓國際友人誤判局勢，以為台灣對共機擾台及武力威脅，大家是歡迎的，傳達這種錯誤訊息，對台灣安全會造成很大影響，不能不謹慎。

他表示，在共軍擾台威脅台灣時，議會也作出決議並表達不同意見，市府仍堅持要辦兩岸的論壇，可是在遭威脅的時候請對方來開會，國際友人會認為台灣不在乎中共的威脅，或大家認為武力威脅是應當的，不能傳達這樣錯誤訊息，這對台灣的國防戰力、心防都會產生負面影響。（編輯：李錫璋）1111004