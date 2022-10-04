選舉下半場 林佳龍：將進行市場掃街巷戰衝刺

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（中央社記者王鴻國新北4日電）選戰倒數不到2個月，民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，對手可能翻船，驕兵必敗，現依既定選戰節奏進行中，已進入到下半場的巷戰階段，將進行市場及掃街拜票，全力衝刺。

林佳龍下午出席「計程車挺林佳龍後援會」成立大會，現場有超過百輛計程車前來相挺，每輛車上皆插上林佳龍「新北大翻新」旗幟，並貼上印有「補助長輩裝假牙、青年成家基金」等政策標語貼紙，要一起幫林佳龍宣傳造勢。

林佳龍向現場司機表示，競選連任的市長侯友宜曾對外呼籲不要發生8年前朱立倫事件，顯示對手陣營因民調接近而緊張了。如果新北市近4萬輛計程車司機願當他的分身，大街小巷跑，就是他最大的秘密武器。

所謂朱立倫事件是前新北市長朱立倫競選連任時，雖比對手游錫堃民調高出許多，但投票結果卻只贏2萬多票險勝。

林佳龍當場宣布3大計程車政見，分別是敬老愛心卡點數從480點增加到600點，擴大使用可搭計程車；通用計程車補助加倍，車輛數從現有140輛增加到500輛；提供計程車司機中午路邊停車場和停車格免收費，可以安心用餐及休息。

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林佳龍接受媒體聯訪時表示，現依既定選舉節奏進行中，目前已進入到下半場，最後不到2個月衝刺階段，將進行包括市場及掃街巷戰，配合推出大型造勢活動及文宣製造氣勢，同時會深入大街小巷進行市場及掃街，效果將會很好。

媒體問到侯友宜都推發言人、局處首長代打冷處理，讓新北選戰炒不熱。林佳龍表示，侯友宜若覺得穩贏的，就不用擔心重蹈朱立倫事件。他和侯的民調已經拉近，比上次朱立倫和游錫堃選舉民調的差距更小，侯若持續冷處理，可能會翻船，因為，驕兵必敗，他會全力衝刺贏得勝選。（編輯：方沛清）1111004