朱立倫一週到訪雲林2次輔選 盼張麗善連任成功

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競選連任的雲林縣長張麗善（右3）、議長沈宗隆（左3）4日成立土庫後援大會，國民黨主席朱立倫（中）到場站台，他強調，一週到雲林2次輔選，請選民用選票表達肯定。 中央社記者姜宜菁攝 111年10月4日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）國民黨主席朱立倫今天參加競選連任的雲林縣長張麗善、議長沈宗隆土庫後援大會，他說，一週到雲林2次為張麗善輔選，請選民用選票肯定，也讓沈宗隆繼續擔任議長，為民服務。

張麗善、沈宗隆土庫後援大會今成立，朱立倫、張麗善、沈宗隆等人在支持者的夾道下進入會場，眾人高喊「當選！」朱立倫等人也到土庫鎮六房媽廟上香祈福。

朱立倫上月28日到斗南為張麗善助選，相隔7天再度站台，朱立倫接受媒體聯訪時說，對張麗善有信心，基層扎實，縣政表現獲得縣民肯定，相信縣民為了雲林縣快速發展一定會支持張麗善。

朱立倫表示，今天是張麗善、沈宗隆土庫後援大會成立，今天特別南下幫忙輔選，為他們加油打氣，並強調只要需要朱立倫，他一定到。

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朱立倫致詞時表示，沈宗隆從基層做起，代表、縣議員到現在擔任議長，領導雲林縣議會，且協調地方配合張麗善的施政，讓雲林縣快速發展，這麼優秀的人才一定要讓他高票當選，同時順利擔任議長。他也肯定張麗善對雲林縣民的照顧，還可以還債，最重要的是多項基礎建設興建、財政開源節流。

朱立倫指出，今天九九重陽節，雲林縣府對雲林老人的福利周全，如果張麗善當選一定會繼續為縣民打拚，照顧老人，爭取更多福利，這是一個做為媳婦、女兒、媽媽的心情，她是最佳人選、掌這個家（縣府）。朱立倫拜託縣民用選票肯定「支持張麗善，讓雲林大發展」。（編輯：郭諭儒）1111004