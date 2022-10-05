藍促NCC廢鏡電視上架許可 綠：不宜干涉獨立審照

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、王揚宇台北5日電）鏡電視爭議延燒，國民黨立法院黨團今天召開記者會，要求國家通訊傳播委員會（NCC）應立即廢止鏡電視上架許可；立委鄭麗文說，攸關NCC節操與形象，該對鏡電視撤照就撤照，不應繼續拖延。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受記者訪問時表示，NCC是獨立機關，針對相關的審查有其專業及獨立客觀的標準，這時候任何政黨有任何動作，都是不宜的，因為這會干涉、影響甚至介入到獨立審照過程。

國民黨團臨時記者會由書記長李德維主持，鄭麗文和副書記長洪孟楷共同出席。

鄭麗文表示，這幾天同時得到來自鏡電視內部和NCC官員兩方面的爆料，她將兩邊的資料一對比，完全一樣，顯示爆料資料的真實度非常高；吹哨者提供相關公文資料，控訴鏡電視「欺上瞞下」，內部欺騙董監事和財務長、對外欺騙NCC。

鄭麗文指出，鏡電視一路走來，經營權與內部財務、人事，充滿非常多問題；從2月初至今，就是因為相關爭議，換了4次董事長，一直不斷鬼打牆，沒辦法處理。

記者會上，鄭麗文依據來自爆料者提供的資料表示，NCC於8月24日曾針對鏡電視一直無法能夠平息經營權之爭、不斷更換相關董監事人事的問題，要求鏡電視回答。結果沒有想到，8月24日訪談時，鏡電視的董事長和總經理居然私自處理，完全繞過其他董監事和財務長，回覆NCC的內容也完全沒有經過董監事同意。

鄭麗文指出，9月2日NCC再度公文要求鏡電視董事會對於相關問題必須補正回覆，結果董事長和總經理再度擅自扣留相關公文，沒有告知董監事和財務長，私自處理回覆。連主管機關NCC的承辦人都說這裡面沒有董監事的相關簽名、也沒有召開董監事會的決議，是不可以，但他們還是一樣擅自代表董監事會回覆NCC。

她進一步說，此事後續於9月12日時被鏡電視其他董監事和財務長發現了，並於9月22日向NCC告發這件事情，指鏡電視現任董事長、總經理欺瞞NCC相關情事。

鄭麗文表示，回顧NCC今年2月11日發給鏡電視執照的公文中，第4頁白紙黑字寫了「保留許可廢止權事項」，其中包括第3點非常清楚，就是要求鏡電視必須跟精鏡傳媒公司，也就是鏡週刊所屬的公司，必須作清楚的切割，整個經營管理不能再由鏡週刊的相關人士不當介入，尤其不可以有不當的交易、財務的往來。

鄭麗文質疑，鏡電視充滿爭議，卻還能夠拿到執照，是不是有人「靠山直達天聽」；鏡電視的經營權爭議是無止境的循環，如有違反了NCC當時給鏡電視執照的條件，NCC就應該對鏡電視撤照，否則她一定去告NCC瀆職、非法圖利。

此外，民進黨立法院黨團今天召開記者會，羅致政在會中被問到國民黨團所提內容的看法；羅致政提到，應該還是要回到專業、客觀的審查依據，尊重NCC的決定。

羅致政表示，此案已進入司法程序，就讓司法還原真相、公道，政府現在說什麼或不做什麼，都會認為干擾或介入鏡電視審查，因此尊重NCC獨立審查。（編輯：黃國倫）1111005