前政戰局長任內赴美考察行程洩漏 軍方將調查究辦

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（中央社記者游凱翔台北6日電）前國防部政戰局長簡士偉中將任內赴美國夏威夷考察，行程均遭中國媒體披露。政戰局長楊安中將今天表示，調查發現，訪美前置行政作業時就已洩漏，政戰局已調查作業流程、外流管道及對象，若有不法，一定依法懲處、究辦。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局長陳明通、國防部軍情局長楊靜瑟、國防部政治作戰局長楊安、海委會海巡署副署長蔡長孟、警政署長黃明昭、移民署長鐘景琨、調查局長王俊力等人列席秘密報告，並備質詢。

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民眾黨立委邱臣遠質詢，剛屆齡退伍的前政戰局長簡士偉中將，上月赴美國夏威夷考察，訪團與美軍交流行程，甚至座車配置、用餐菜單等細節，都被中國媒體「中華時報」披露，他關切國軍是否遭到滲透。

楊安回應指出，經調查發現，應該在訪美前置行政作業時就已洩漏出去，政戰局已成立專案小組，調查作業流程、外流管道及對象，如確有不法，一定懲處並依法究辦。（編輯：郭無患）1111006