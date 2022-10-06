立委盼數位部善用預算 為台灣打造資安防禦盾牌

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（中央社記者王揚宇台北6日電）時代力量立委陳椒華今天說，在中國一波又一波的資安攻擊下，資安防禦已是台灣的重中之重，期待數位發展部善用國家資安預算，運用堅實的資安技術與防護能力，為台灣打造資安防禦的盾牌。

陳椒華今天與時代力量彰化縣議員吳韋達、台北市議員參選人林柏勛召開記者會，作上述表示。

陳椒華說，台灣政府機關遭受資訊攻擊非常嚴重，按國家資通安全會報技術服務中心的最新資料，光是2022上半年，針對政府機關的有效資安監控情資高達40萬3242筆，其中「入侵攻擊類型」占28%，高達11萬2907筆。

陳椒華說，而在2020年至2021年，入侵攻擊類型也占34%，高達33萬6892筆。更嚴重的是，台灣政府機關的資安威脅非常嚴重，高達33%是攻擊行政機關，22%攻擊外交國防機關。

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陳椒華說，正如世界經濟論壇2021年的風險調查報告指出，資安防護與資訊基礎建設的成敗，攸關國家整體發展，這也是數位發展部成立的最大功用，時代力量對於數位發展部統合執掌台灣資安科技發展，有高度期待。

林柏勛表示，資安就是國安，在資安人才具有特殊性及專業性下，如何聘到適才適用以維護資安，相信是數位發展部成立的首要任務，也是各界的期待。（編輯：蘇志宗）1111006