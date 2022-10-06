綠委指審計部疫苗查核意見嚴苛 陳瑞敏：善意提醒

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（中央社記者范正祥台北6日電）審計部今天向立法院財委會提出針對COVID-19疫苗採購、接種等相關作業執行情形的查核報告。民進黨立委郭國文質疑，部分查核意見太嚴苛；審計長陳瑞敏則說，善意提醒，非常肯定衛福部的努力。

立法院財政委員會今天邀請審計部審計長陳瑞敏、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部長薛瑞元等相關部會首長，就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告並備質詢。

會中，審計部提出數項查核意見，包括部分庫存疫苗可施打效期短暫，面臨過期銷毀風險。另疫苗接種計畫未能汲取國外經驗及早納入疫苗預約平台相關規劃。

郭國文質詢時，質疑審計部報告中一些查核意見「很嚴苛」，好像每項都要求達到100分，未能體會防疫很多都屬於緊急狀況，緊急狀況就如同戰時一般，不能用平時的角度要求規範，「不覺得太嚴苛了嗎」，不知道前線打仗的人很辛苦。

對於郭國文質疑，陳瑞敏說，審計部提出的意見都是善意提醒，「盡到我們的職責，衛福部也善意回應去努力了」。陳瑞敏表示，非常肯定衛福部的努力。

另外，郭國文質詢時請衛福部自己為防疫成績打分數。對此，薛瑞元表示，自我評分不是很好的方式，打高分或打低了都會惹議，但很謝謝陳瑞敏的肯定。

國民黨立委洪孟楷質詢時說，今天審計部的報告，有人說是「不食人間煙火」，但他則是予以肯定，因為審計相關業務，該糾正、檢討就應該要點出問題。（編輯：蘇志宗）1111006