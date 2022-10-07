駐清奈辦事處國慶酒會 繼續推動台印經貿合作

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（中央社記者林行健新德里6日專電）駐清奈辦事處今晚舉辦111年國慶酒會，處長王北平致詞時表示很榮幸見證台印關係的提升，未來雙方合作必定更加緊密，發揮出最大經貿潛力。

王北平指出，不論面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或中國軍事脅迫等各種嚴峻挑戰，台灣政府與人民皆展現高度團結與韌性，並成為國際社會負責任的一員，已為區域和平、發展與繁榮做出具體貢獻。

他說，全球進入後疫情時代，台灣將為疫後經濟復甦注入新動能，盼能在南印度建立「台灣經貿園區」，發展出互惠互利的經貿關係。

南印度卡納塔卡省（Karnataka）及坦米爾那都省（Tamil Nadu）之間形成的科技走廊，已是鴻海、緯創、和碩、臻鼎及台灣表面黏著科技（台表科）等蘋果重要供應商及製鞋大廠豐泰、萬邦等台商落腳處。

此外，越南傳統產業台商也將大舉轉進南印度，預估明年將先設立10餘座工廠，創造10餘萬就業機會。

王北平說，在過去兩年多拜會過南印度5個省省長，深刻體認雙方在經濟發展上具有極大的互補性，因此希望各省政府在後疫情時代，能夠繼續對台商提供更多優惠措施，以利吸引更多業者轉進印度，形成台灣聚落。

駐清奈辦事處今年舉辦的國慶酒會受到印方重視，印度中央政府商工部負責對外招商的「投資印度」（Invest India）台灣事務負責人陳德拉斯卡蘭（Sudha Chandrasekaran）擔任酒會主持人，在會中介紹台灣的經濟實力，以及對印度發展的重要性。

印度國會人民院議員唐嘉龐蒂亞（Sumathy Thangapandia）及坦米爾那都省工業廳秘書長克瑞希南（S. Krishnan）分別上台祝賀雙十國慶，並向台商代表宣布諸多投資優惠措施。

唐嘉龐蒂亞說，坦米爾那都省地理位置優異，具有深水良港，基礎建設完整，人力資源豐沛，為印度第二大經濟大省，可成為台商前進印度的首選之地。

克瑞希南說，坦米爾那都省已把台灣和美國、日本、韓國及新加坡列為重要的五大投資夥伴，成立專案投資事務小組提供一整套服務，並將對台商釋出更多優惠方案，歡迎台商多加利用。（編輯：馮昭）1111007