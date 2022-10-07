黃昆輝基金會調查：逾8成民眾認同自己國家自己救

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黃昆輝教授教育基金會7日公布「全民國防教育民調」結果，受俄烏戰爭啟示，超過8成受訪民眾認同「自己的國家自己救」。中央社記者陳至中台北攝 111年10月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）黃昆輝教授教育基金會今天公布「全民國防教育民調」結果，受俄烏戰爭啟示，超過8成受訪民眾認同「自己的國家自己救」，近7成支持加強全民國防教育，認識台灣的國際處境、加強認同。

黃昆輝基金會於今年6月18日到21日間，透過室內、手機電話調查，訪問各縣市年滿20歲民眾，共完成有效樣本1070份，在95%的信賴水準下，抽樣誤差在正負3個百分點之間。

調查顯示，只有29.7%受訪民眾知道政府近年正推展「全民國防教育」，但台灣人仍非常關注國際情勢發展，70.5%知道美國總統拜登曾在5月公開說若中國武力侵犯台灣，美國會軍事介入；61.1%認為美國國務院官方網頁刪除「台灣是中國的一部分」，傳遞了重要訊息。

調查問及俄烏戰爭對全民國防教育的啟示是「自己的國家自己救」，83.3%受訪者表示同意；85.8%認為政府該把維護國家安全，列為全民國防教育的首要目標，最須加強的項目是「認識台灣的國際處境」和「全民對台灣的認同」。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，今年是動盪不安的一年，聯合國難民署發布的警訊，全球被迫流離失所的人數已超過全球1%，俄烏戰爭是造成數據攀升的主因。調查顯示台灣民眾對全民國防教育有一定共識，支持應走入校園和社區。

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黃昆輝也提到，多數民眾不瞭解台灣已通過「全民國防教育法」，顯現政府宣導不足，或是實施的內容、方法讓人民無感，還有努力的空間。

民調小組召集人郭生玉表示，政府推動「全民國防教育法」已多年，跟國家安全息息相關，但多數民眾卻不知道。台灣的國際處境比世界其他國家更加險峻，應把國防教育視為全民運動，集合政府和民間力量，對國家安全才會更有保障。（編輯：陳政偉）1111007