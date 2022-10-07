舊金山雙十國慶酒會 台灣新創為主題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐舊金山辦事處6日舉辦中華民國111年國慶酒會，當地政要和與會嘉賓同台，由駐舊金山辦事處長賴銘琪（前排左3）與夫人雲雯蓁（前排右2）切國慶蛋糕。（駐舊金山辦事處提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年10月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山6日專電）駐舊金山辦事處今天邀集當地政要與僑領舉辦雙十國慶酒會，以台灣新創為主題。處長賴銘琪說，台灣已躍升美國第8大貿易夥伴，兩國持續在5G、晶片等高科技產業攜手並進。

駐舊金山辦事處今天在舊金山灣區福斯特市皇冠假日酒店（Crowne Plaza）舉行中華民國111年國慶酒會，當地政要及僑、學、新創及科技界人士超過500人出席歡慶。

賴銘琪致詞時引用3個世界報告說明台灣的自由、幸福與競爭力。他說，根據「世界自由度報告」（Freedom House Report），台灣是亞洲第2自由的國家；根據「世界快樂報告」（World Happiness Report），台灣是亞洲最幸福的國家；而根據「全球競爭力報告」（The Global Competitiveness Report），台灣在全世界競爭力排名第7。

賴銘琪說，在政府與全民共同努力下，中華民國台灣已成為世界上重要的民主國家，且經濟實力廣獲國際肯定，將會持續堅持民主、自由及法治等普世價值，展現維護國家生存發展的堅強韌性。

由於美國國會跨黨派支持台灣、持續深化台美關係，今年迄今已有7個國會議員團、共28位聯邦參眾議員訪台；「台美21世紀貿易倡議」等機制今年6月啟動，賴銘琪期待會有具體行動深化台美經貿關係，共同維護台灣得來不易的發展成就，並對印太區域發展與穩定做出貢獻。

駐舊金山辦事處在國慶典禮上展示聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）賀函。內華達州聯邦眾議員泰塔斯（Dina Titus）、霍斯佛德（Steven Horsford）及猶他州聯邦眾議員史都華（Chris Stewart）以錄製影片方式祝賀中華民國111年國慶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

加州州參議員寇戴塞（Dave Cortese）、內華達州立法局長爾杜斯（Brenda Erdoes）、佛利蒙特（Fremont）市長高敘加（Lily Mei）、古柏迪諾（Cupertino）市長蒲仲辰（Darcy Paul）及瓜地馬拉駐舊金山總領事卡蘭沙（Luis F Carranza）等都出席致賀。還有來自加州政府、州議會議員及舊金山市議會等政要指派代表致贈賀狀，場面熱鬧。

駐舊金山辦事處表示，今年典禮並以「台灣新創」為主題，包括僑務委員會「海外台商精品金質獎」與「銀質獎」得主以及「全球青商潛力之星」獲邀設攤位，主題從無線電力傳輸及感應產品、長者及幼兒輔助餐具、時尚租衣、AR/VR、飲料自動製造機、桌遊產品及生物科技保養品等，典禮並透過跨媒體的合作全程直播，觸及更多僑胞與民眾。（編輯：郭中翰）1111007