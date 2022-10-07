竹市苗栗選情緊繃 朱立倫合體參選人籲支持正藍軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北7日電）縣市長選情激烈，國民黨今天召開竹竹苗聯合政見記者會拉抬選情，黨主席朱立倫說，這次提名的每一位參選人，都代表著正藍軍，希望所有選民認清楚、團結在一起，支持國民黨提出的優秀、實在、清白人選。

縣市長選戰進入白熱化，藍營在苗栗出現分裂危機，衝擊選情，新竹市也呈現狀況膠著的局面，國民黨今天上午舉辦竹竹苗聯合政見記者會，拉抬聲勢，在朱立倫的帶領下，與尋求連任的新竹縣長楊文科、新竹市長參選人林耕仁以及苗栗縣長參選人謝福弘等人，共同提出科技、交通、客家文化、醫療和農業5大聯合政見，目標要打造竹竹苗共同生活圈。

由於國民黨在苗栗縣出現團結問題，遭開除黨籍的苗栗縣長參選人鍾東錦稱自己才是正藍軍，朱立倫則表示，這次國民黨提名的每一位參選人，都代表著正藍軍，都是最優秀的人選，希望在最後的50天，所有選民認清楚、團結在一起，支持國民黨提出的優秀、實在、清白的參選人。

苗栗縣長徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部5日作出「撤銷黨籍」處分建議，身兼國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻表示，是按照「上面」的指示，要優先處理徐耀昌黨籍；對此，朱立倫僅說，他不會針對任何進行中的事，表達任何意見。

謝福弘表示，徐耀昌擔任立委、縣長都是經過國民黨提名而獲得當選，行為違反黨紀，辜負黨多年的栽培，更是辜負了鄉親的託付。

對於遭鍾東錦指控曾在2020年總統大選期間，為了個人發展，曾密會前立法院長蘇嘉全，對此，謝福弘表示，他國民黨黨齡是4、50年，一直都為國民黨奮鬥，請鍾東錦拿出證據，不要憑空捏造，製造不存在的事。

此外，面對在網路溫度計公布的新竹市長預測中，已跌至第3名，林耕仁說，陣營內部所做的民調顯示相對穩定，他會一步一腳印，繼續往前走。

有關民眾黨新竹市長參選人高虹安的論文，遭質疑有著作權爭議，林耕仁表示，公眾人物應該要誠懇、坦白的面對，因此也請高虹安能向大眾說明清楚。（編輯：蘇志宗）1111007