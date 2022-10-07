更多編輯台推薦新聞：
星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
運動

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
玉山論壇挺台聲量高 紐西蘭前外長：台灣這樣的國家越多世界會越好
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉3/300
首頁 / 政治

竹市苗栗選情緊繃 朱立倫合體參選人籲支持正藍軍

2022/10/7 12:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北7日電）縣市長選情激烈，國民黨今天召開竹竹苗聯合政見記者會拉抬選情，黨主席朱立倫說，這次提名的每一位參選人，都代表著正藍軍，希望所有選民認清楚、團結在一起，支持國民黨提出的優秀、實在、清白人選。

縣市長選戰進入白熱化，藍營在苗栗出現分裂危機，衝擊選情，新竹市也呈現狀況膠著的局面，國民黨今天上午舉辦竹竹苗聯合政見記者會，拉抬聲勢，在朱立倫的帶領下，與尋求連任的新竹縣長楊文科、新竹市長參選人林耕仁以及苗栗縣長參選人謝福弘等人，共同提出科技、交通、客家文化、醫療和農業5大聯合政見，目標要打造竹竹苗共同生活圈。

由於國民黨在苗栗縣出現團結問題，遭開除黨籍的苗栗縣長參選人鍾東錦稱自己才是正藍軍，朱立倫則表示，這次國民黨提名的每一位參選人，都代表著正藍軍，都是最優秀的人選，希望在最後的50天，所有選民認清楚、團結在一起，支持國民黨提出的優秀、實在、清白的參選人。

苗栗縣長徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部5日作出「撤銷黨籍」處分建議，身兼國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻表示，是按照「上面」的指示，要優先處理徐耀昌黨籍；對此，朱立倫僅說，他不會針對任何進行中的事，表達任何意見。

謝福弘表示，徐耀昌擔任立委、縣長都是經過國民黨提名而獲得當選，行為違反黨紀，辜負黨多年的栽培，更是辜負了鄉親的託付。

對於遭鍾東錦指控曾在2020年總統大選期間，為了個人發展，曾密會前立法院長蘇嘉全，對此，謝福弘表示，他國民黨黨齡是4、50年，一直都為國民黨奮鬥，請鍾東錦拿出證據，不要憑空捏造，製造不存在的事。

此外，面對在網路溫度計公布的新竹市長預測中，已跌至第3名，林耕仁說，陣營內部所做的民調顯示相對穩定，他會一步一腳印，繼續往前走。

有關民眾黨新竹市長參選人高虹安的論文，遭質疑有著作權爭議，林耕仁表示，公眾人物應該要誠懇、坦白的面對，因此也請高虹安能向大眾說明清楚。（編輯：蘇志宗）1111007

朱立倫
朱立倫：面對國安國防議題 國民黨不會缺席 朱立倫：台灣高度依賴大陸 爭取時間分散經貿風險
鍾東錦
國民黨喊話大局為重 支持謝福弘避免親痛仇快 徐耀昌違紀挺鍾東錦 國民黨苗縣黨部建議撤銷黨籍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台北市長候選人11/5電視辯論 蔣萬安：讓市民了解政見