高虹安質疑政治力下被迫改口 資策會3點聲明澄清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北7日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安質疑資策會在政治力下「改口」，資策會今天發布3點說明回應，強調立場跟態度始終一致，高虹安引用資策會論文比例，恐已逾越合理使用範圍。

資策會5日指出，台灣民眾黨立委高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，經比對引用資策會研究論文逾8成，將循3步驟處理。台灣民眾黨質疑有政治力介入業界與學界，高虹安也在臉書回應，認為資策會當初發聲明說「學術用途無授權問題」，後來才「改口」主張疑似著作權疑慮，質疑是政治力介入的結果。

資策會今天發布3點聲明澄清。第一，資策會在9月20日指出，因未有實際數據比對，暫不直接評論，僅通案表示資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題。因此，如果學術研究不涉及技術實施，則無需取得授權。

第二，經實際比對，發現資策會所屬著作權的期刊論文內容，有超過8成被複製在高虹安論文內，且高虹安引用資策會期刊論文部分，未能與高虹安自行創作部分區隔，也未標示出處。

資策會指出，依資策會與員工的服務合約約定，員工在職務上的著作，著作財產權歸資策會所有；因此，高虹安引用資策會論文，恐已逾越合理使用範圍。

第三，資策會強調，立場與態度始終一致，對於各類研發成果的使用，都遵守相關規定處理。期盼各界回歸事件本身理性判斷，對著作權法引用、合理使用及科專成果運用相關規範也能有正確認識，在共同尊重智慧財產權的前提下，持續推動台灣科學技術研究的能量累積與發展。（編輯：林淑媛）1111007