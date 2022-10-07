駐釜山辦事處賀國慶 強調台海和平重要性

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（中央社台北7日電）駐釜山辦事處舉辦國慶酒會，處長林晨富在會中指出，北京當局近期加強整肅異己，意圖滲透及分化台灣，改變台海現狀，希望藉由國慶機會重申台海和平穩定的重要性。

駐釜山辦事處6日舉辦中華民國111年雙十國慶酒會，邀請近300名旅居韓國南部地區政、商、學、媒體、藝文、宗教及僑社、台灣鄉親等各界人士近300人出席。

林晨富致詞表示，近兩年來疫情肆虐，美中對抗激化及俄烏戰爭嚴重衝擊國際秩序及供應鏈，使台灣的地緣戰略位置及科技優勢受到高度關注，也帶來守護民主自由與人權等普世價值的全球覺醒。

林晨富說，台灣除抗疫有成，完整半導體供應鏈及國際需求帶動下，2021年經濟成長率、民間投資及出口總值表現亮眼，締造出「台灣經濟奇蹟2.0」。

台灣也積極向各國人民提供各項人道援助，包括在俄羅斯入侵烏克蘭事件中，台灣主動對烏克蘭政府和人民，以及協助收容數百萬難民的中東歐國家提供各項人道援助，充分發揮「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」的理念，證明台灣是國際社會中一股良善力量。

不過，林晨富指出，近年來北京當局對內全面加強社會監督與經濟控管，變本加厲整肅異己，恣意戕害新疆、西藏等境內少數民族；同時公然撕毀「維持香港50年不變」的國際承諾，以武力鎮壓爭取香港直選及支持「反送中運動」的和平示威民眾，大肆搜捕、關押異議人士，引發國際撻伐。

北京政府也從未放棄對台灣使用武力，除片面中止兩岸官方對話、升高對台文攻武嚇外，也發動大規模軍事演習、網路攻擊及「認知戰」，意圖滲透及分化台灣，改變台海現狀。

林晨富說，中國政府不僅處心積慮謀奪台灣邦交國，也持續阻撓台灣以觀察員身分參與重要國際組織的相關會議、機制與活動。

他強調，中華民國與中華人民共和國隔海分治已逾70年，兩邊互不隸屬，且中國從未統治過台灣一天，這是不容爭辯的事實。

過去幾十年來，台灣已蛻變為經濟富裕、社會開放，尊重自由、法治、人權的成熟民主國家。與台灣理念相近的西方國家領袖對中國政府霸凌台灣的各種行徑均表達關切與譴責，並公開支持民主台灣及參與相關國際組織，反對片面改變現狀。

林晨富最後也對後疫情時代的台韓交流表達期待，預期雙邊經貿、投資、科技、觀光、藝文、體育、學術、青年及城市等面向的交流將迅速恢復熱絡，並期盼釜山及韓國南部地區與台灣的直飛班機能早日復航。

釜山市東區廳長金震洪、慶州市議會文化都市委員會委員長李鎮洛議員、釜山華僑協會會長湯天英、慶州市議員鄭源基、聯合國和平紀念館館長朴鐘旺及僑務諮詢委員叢湧滋等出席。

釜山民間團體「台釜會」會長曹暘煥也在酒會代表向高雄市捐贈3000美金做為防疫基金；韓國油畫家金昶漢先生捐贈中華民國國花「梅花」畫作，祝賀中華民國國慶。1111007