證實出席10/22桃園大造勢 侯友宜：團結站在一起

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爭取連任的新北市長侯友宜（中）8日上午到汐止出席「汐止、金山、萬里聯合競總成立大會」，現場氣氛熱絡，凍蒜聲不斷。中央社記者高華謙攝 111年10月8日

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（中央社記者高華謙新北8日電）外傳台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜22日將出席桃園大型造勢活動，侯友宜今天說，大家團結一致，「10月22日我相信我們都會團結站在一起」，齊心齊力助選。

國民黨桃園市長參選人張善政9月表示，團隊10月8日、22日會先後在南桃園、北桃園競選總部辦理造勢活動，外傳盧秀燕與侯友宜22日將出席。

侯友宜今天上午到汐止出席「汐止、金山、萬里聯合競總成立大會」前接受媒體聯訪時說，大家團結一致，會全力為同樣有理念的參選人全力衝刺，「10月22日我相信我們都會團結站在一起」，齊心齊力為參選人助選。

另外，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城今天說，民視與公廣集團都有邀請新北市長雙方參選人進行電視辯論，相較於林佳龍欣然接受且簽名同意辯論，侯友宜卻通通拒絕，呼籲侯友宜要勇於接受辯論挑戰，不要躲在新北市政府後面。

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對於林佳龍陣營批評辯論沒譜，侯友宜表示，4年前他跟時任民進黨籍新北市長候選人蘇貞昌是簽公開式的辯論，「今年也是一樣」，還是以公辦的政見式辯論為主，「我相信我們都簽這樣一個同意的方向」，一起透過公辦的政見式辯論方式告訴民眾，新北未來能做哪些事。

侯友宜談及何時會宣布請假參選時說，除下班與假日有空時為參選人加油打氣外，現階段還是努力做好市政，到最後階段會按規定全力衝刺選舉，正式請假。（編輯：李錫璋）1111008