賴清德籲選民支持江聰淵 重建宜蘭光榮城市

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）副總統賴清德今天說，宜蘭過去好不容易建立起民主聖地招牌，但如今因換黨執政發生操守問題後，光榮感已不再，呼籲選民支持民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，重建光榮城市。

賴清德上午前往宜蘭羅東，出席江聰淵、民進黨羅東鎮長參選人黃適超聯合競選總部成立造勢大會。

賴清德將裝滿宜蘭特產蔥蒜的扁擔交給江聰淵，也代表把「贏回宜蘭」的責任交給江聰淵。

賴清德致詞說，每次到宜蘭內心都充滿尊敬，因為宜蘭人刻苦耐勞、不服輸，加上過去在政壇上，宜蘭人才輩出，也在台灣做出3大貢獻，包含 「推動民主、打破威權統治」「綠色執政、品質保證」「堅持民進黨的清廉、勤政、愛鄉土」。

他表示，宜蘭出身的政治人物包含前民進黨主席林義雄、監察院長陳菊等，人才輩出。此外，歷任民進黨籍宜蘭縣長在執政成績及建設上，名列前矛，外界有目共睹。

賴清德說，擔任行政院長時，時任宜蘭縣代理縣長陳金德曾對他提出有關宜蘭的許多要求，包括羅東保護區被禁建50年問題、東澳與南澳間隧道老舊問題、縣內主要道路改善問題、提升醫療品質問題，這些他當時都沒有條件、二話不說，馬上要求相關單位立即處理。

賴清德認為，因宜蘭人過去對台灣的貢獻很大，他擔任行政院長時支持宜蘭各項建設，理所當然，但4年前宜蘭縣換國民黨執政後，宜蘭過去好不容易建立起的光榮感已不再，施政成績排名倒退，讓他憂心。

他表示，執政者施政成績或能力或許是另一回事，但最不應該發生清廉與操守的問題，現任宜蘭縣長林姿妙竟被起訴，林姿妙家人竟然也可干涉縣政，完全破壞民主政治制度。在這樣的關鍵時刻，希望選民支持江聰淵，贏回宜蘭，重建光榮的城市，也希望羅東鎮民支持黃適超。（編輯：方沛清）1111008