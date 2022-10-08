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侯友宜：團結台灣 交棒給年輕人為土地打拚

2022/10/8 18:03（10/8 18:16 更新）
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新北市長侯友宜（左2）力拚連任，8日下午到新北市土城區，為國民黨籍市議員參選人呂家愷站台助選，侯友宜強調，他的打拚是為團結台灣，並交棒給下一代年輕人，讓年輕人有機會為這塊土地好好做事。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月8日
新北市長侯友宜（左2）力拚連任，8日下午到新北市土城區，為國民黨籍市議員參選人呂家愷站台助選，侯友宜強調，他的打拚是為團結台灣，並交棒給下一代年輕人，讓年輕人有機會為這塊土地好好做事。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月8日
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，他的打拚不是為了要佔位子、也不是成群結隊，是為團結台灣並交棒給下一代年輕人，讓年輕人有機會為台灣這塊土地好好做事。

爭取連任新北市長的侯友宜今天下午到土城，為參選新北市議員第8選區的呂家愷與他共同成立的聯合競選總部站台，現場氣氛熱絡。

侯友宜致詞時表示，台灣這塊土地只要勤儉打拚就有機會，選舉也要是充滿快樂與希望，他自己沒有想要結黨、結派，唯一相挺的只有長期一起出生入死的「戰警」，參選也是因為想要團結台灣，將台灣這塊土地交給下一代。

現場還有參選新莊區市議員的戴湘儀，參選三重、蘆洲區市議員的吳訓孝，這些被視為「侯家軍」子弟兵，及參選第12選區（平地原住民）市議員的吳國譽等人到場。

侯友宜說，年輕人要勇於承擔，他也不會佔著位子，要把機會留給年輕人，讓年輕人交棒。今年選情受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，感覺選情比較冷，希望大家支持他就是支持呂家愷，一起為這塊土地好好做事，否則將遭人民唾棄。

呂家愷表示，他希望思考要給下一代怎樣的生活，要有怎樣的品德與價值觀，不受政治口水謾罵；他還請懷孕中的妻子上台感性發言，爭取支持。（編輯：郭諭儒）1111008

新北市長侯友宜（右2）力拚連任，8日下午前往土城區，與國民黨籍市議員參選人呂家愷（右）一同出席聯合競選總部成立活動，現場氣氛熱絡。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月8日
新北市長侯友宜（右2）力拚連任，8日下午前往土城區，與國民黨籍市議員參選人呂家愷（右）一同出席聯合競選總部成立活動，現場氣氛熱絡。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月8日
國民黨新北市長參選人侯友宜（前右3）與同黨市議員參選人呂家愷（右）成立聯合競選總部，8日在土城舉行成立茶會，呂家愷懷孕中的妻子（前右2）也到場支持。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月8日
國民黨新北市長參選人侯友宜（前右3）與同黨市議員參選人呂家愷（右）成立聯合競選總部，8日在土城舉行成立茶會，呂家愷懷孕中的妻子（前右2）也到場支持。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月8日
「侯友宜．呂家愷土樹三鶯聯合競總成立茶會」8日下午在新北市土城區熱鬧舉行，新北市長侯友宜（前左4）、國民黨新北市議員參選人呂家愷（前左3）等人出席，眾人比出象徵「家」的手勢合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月8日
「侯友宜．呂家愷土樹三鶯聯合競總成立茶會」8日下午在新北市土城區熱鬧舉行，新北市長侯友宜（前左4）、國民黨新北市議員參選人呂家愷（前左3）等人出席，眾人比出象徵「家」的手勢合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月8日
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