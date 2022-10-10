總統拋願和北京尋求和平方法 學者：具體釋放善意

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（中央社記者陳俊華台北10日電）總統蔡英文今天國慶談話拋出願與北京尋找和平穩定方法。學者認為，總統沒有進一步刺激兩岸關係的意圖、具體釋放善意；也有學者說，今年的談話企圖超越傳統兩岸關係，擺脫一個中國枷鎖。

總統蔡英文今天在國慶演說時，呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本，在理性、平等及相互尊重下，「我們願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」。

蔡總統也說，未來2年任期，不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥接受中央社採訪時表示，蔡總統的談話中，關於兩岸部分比去年更有特色，沒有爭議性或可能造成兩岸衝突的話語。去年提到兩岸互不隸屬，就引發一些衝突，今年談話的基調，是強調維持台海和平穩定。

曲兆祥說，雙方還是有各自立場的問題，例如台灣堅持民主價值，並指台海衝突是對方造成的，這是站在台灣立場來說，但不至於造成去年談話後的那樣的摩擦，因為去年是主權歸屬問題。

曲兆祥指出，蔡總統也具體釋放善意，表示在疫情後兩岸可恢復正常、健康交流，台灣將開放邊境，兩岸交流會比現在頻繁許多，也可以恢復民間交流，這是能期待的；另外，願意在互相尊重前提下，共同找到維持台海穩定的方法，這比去年又更具體。

曲兆祥說，兩岸關係不完全是兩岸在掌控，國際因素影響非常大，特別是美國。總統代表台灣釋出善意，兩岸關係的講法比去年和善很多，能不能解決問題，還不能太樂觀期待，但至少沒有進一步刺激兩岸關係的意圖，某種程度上就是一種善意。

東海大學政治系副教授林子立受訪指出，蔡總統今年要表達的訊息跟過去相當不同，過去幾年談話都很重視兩岸關係，今天談話中只出現一次「中國」，看得出蔡總統企圖超越傳統的兩岸關係，擺脫一個中國枷鎖。

林子立說，蔡總統提出「四大韌性」，來自於台灣經濟的國際競爭力，除了要擴大照顧弱勢族群以維繫政權外，更要將台灣的民主自由體制融入國際社會，並強化國防戰力，而不是將台灣的安全寄託於美國。

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林子立表示，蔡總統的談話顯示，面對來自中國的壓力，最好的防禦武器就是台灣經濟不斷成長與良好的民主政治，唯有人民滿意，中國才無法以文攻武嚇的方式，強迫台灣接受一個中國。

林子立指出，過去兩岸發展受限於美中是合作夥伴，現在中國是西方世界的系統性對手，各國無法接受中國以武力方式改變台海現狀，要超越兩岸關係的限制，將兩岸關係國際化，總統講話超越過去的格局，更具前瞻性。（編輯：翟思嘉）1111010