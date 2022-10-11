黃珊珊籲不辦雙城論壇入政見 陳時中：言論怪異

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天喊話民進黨對手陳時中，若不想辦雙城論壇就寫入政見。陳時中今天回應，這言論有些怪異，他就不會要求黃珊珊政見裡要寫什麼。

對於雙城論壇辦不辦，陳時中日前表示，國際上還有許多值得學習、往來的城市，雙城論壇要有價值才辦，而不是被人家掐著脖子辦。黃珊珊昨天說，陳時中若不想辦就直接寫入政見，看看市民怎麼想。

陳時中今天上午到自強市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，其他參選人對他的限制及言論有一些怪異，他就不會要求黃珊珊把特定事項寫入政見裡。

陳時中指出，城市外交的目標是世界各個城市，對台北有利、可以交的朋友都要伸出友善的手，這不容置疑。

此外，媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出深蹲換乘公車後，與黃珊珊接連示範動作，雖然偏離主題但好像歪打正著掀起風潮，陳時中是否願意示範。

陳時中回應，「我想他（蔣萬安）的政見都以講笑話為先吧」，如果在體育場合可以示範動作，但像今天這樣的一般場合沒必要。

媒體又問，蔣萬安昨天出席台北市議員汪志冰競選連任總部成立大會時喊話「集中選票」，是否是擔心棄保。

陳時中說，相信蔣萬安陣營自己做的民調或內部資料應該顯示得很清楚，蔣萬安選票分散得很厲害，所以才要不斷呼喊團結。

另一方面，媒體詢問，前高雄市長韓國瑜復出，將到台北輔選。陳時中表示，韓國瑜還是有一定吸引力，大家都是良性競爭。（編輯：李錫璋）1111011