國民黨中山獎學金孫運璿研究獎金遴選 共11人獲獎

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨復辦「中山獎學金」，以及新增「孫運璿研究獎金」，今天公布獲獎者名單。中山獎學金有5位在社會科學相關領域留學生獲獎，孫運璿研究獎金則有6位來自實務界及學術界的青年獲得肯定。

國民黨智庫國政基金會日前啟動「中山獎學金」及「孫運璿研究獎金」的遴選，中山獎學金開放留學美國攻讀社會科學的碩博士生申請，孫運璿研究獎金則分成「學生組」跟「實務組」，要廣納能對基礎建設政策提出建議的理工人才，包括學生、科技創業家、工程師、研究人員都可申請。

國民黨智庫今天下午發出新聞稿，公布獲獎者名單，國民黨智庫表示，本次中山獎學金以及孫運璿研究獎金競爭激烈，申請者必須通過書面審查、研究報告筆試、以及線上面試共3關考核。書審和筆試研究報告由國政基金會專家審閱，面試則由相關領域專家擔任面試官。

國民黨智庫指出，中山獎學金獲獎者共5位，此5位皆為在美學術、外交領域有成的碩博士生，分別為王鎧均、陳冠吾、李洸慶、何庭歡，以及宋高祖。

至於在孫運璿研究獎金方便，國民黨智庫表示，共有6位獲獎，獲獎者在公共事務領域有非常傑出的表現，涵蓋氣候變遷與環境永續、動物權、金融科技、食品科技、以及航空科技，還有1位是在農業經濟與統計學領域學有專精的青年人才，分別為李茂芊、丁瑀、尤灦文、曾浩愷、盛怡慈、劉昱佑。

國民黨智庫表示，未來基金會將與中山獎學金和孫運璿研究獎金的獲獎者持續聯繫，於建設台灣的科技與環境永續議題，以及連結世界的美中台關係外交議題進行密切合作，持續對壯大中華民國做出貢獻。（編輯：翟思嘉）1111011