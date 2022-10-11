更多編輯台推薦新聞：
卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選
生活

卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7
運動

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股重摔近600點 金管會擴大限空令再降借券限額
首頁 / 政治

謝龍介控黃偉哲發消費券賄選 南市府：與選舉無關

2022/10/11 18:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）國民黨台南市長參選人謝龍介指控台南市長黃偉哲在多處市場發放50元消費券涉嫌賄選，今天下午到台南地檢署遞狀控告，台南市政府回應指出，振興攤商經濟與選舉無關。

謝龍介下午前往台南地檢署按鈴後遞狀控告台南市長黃偉哲賄選，認為黃偉哲假藉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後振興之名，行選舉賄賂之實。

謝龍介接受媒體聯訪表示，10月7日接獲民眾檢舉，黃偉哲市府團隊成員以及部分民進黨市議員、里長參選人，前往延平市場發放新台幣50元消費券，根據所收到的照片及影片，現場購物民眾大排長龍，等著領取50元消費券。

謝龍介指出，即使已被抓包賄選，黃偉哲仍於昨晚親自帶隊，前往安南區十二佃夜市發50元消費券，又被民眾拍照蒐證，賄選事證明確，如果真是官方舉辦的振興方案，為什麼連黃偉哲的太太也出馬發消費券，還邊發券邊拉票，已有明顯賄選情況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府經濟發展局發布新聞稿表示，振興攤商經濟及提升消費力本來就是政府應做的事，與選舉毫無關係，市府團隊所辦理的「銅板夠購go」活動，主要用意是活化振興經濟，新北、桃園、台中、彰化等縣市都有類似振興作為。

經發局指出，活動針對不特定人於市場、夜市發放，也無任何約定選舉情形，原定規劃辦理至6月30日，但因辦理成效獲各界好評，在許多市場自治會、攤商、消費者及議員要求下，才決定持續辦到年底。（編輯：陳仁華）1111011

黃偉哲
2024台灣燈會在台南 規劃水陸聲光饗宴 台南黑面琵鷺數量突增 國慶連假吸遊客
謝龍介
外縣市輔選盧秀燕南下挺謝龍介 蔡其昌：走遍台中 謝龍介重提靈骨塔弊案 黃偉哲否認涉及
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族