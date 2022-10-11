謝龍介控黃偉哲發消費券賄選 南市府：與選舉無關

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）國民黨台南市長參選人謝龍介指控台南市長黃偉哲在多處市場發放50元消費券涉嫌賄選，今天下午到台南地檢署遞狀控告，台南市政府回應指出，振興攤商經濟與選舉無關。

謝龍介下午前往台南地檢署按鈴後遞狀控告台南市長黃偉哲賄選，認為黃偉哲假藉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後振興之名，行選舉賄賂之實。

謝龍介接受媒體聯訪表示，10月7日接獲民眾檢舉，黃偉哲市府團隊成員以及部分民進黨市議員、里長參選人，前往延平市場發放新台幣50元消費券，根據所收到的照片及影片，現場購物民眾大排長龍，等著領取50元消費券。

謝龍介指出，即使已被抓包賄選，黃偉哲仍於昨晚親自帶隊，前往安南區十二佃夜市發50元消費券，又被民眾拍照蒐證，賄選事證明確，如果真是官方舉辦的振興方案，為什麼連黃偉哲的太太也出馬發消費券，還邊發券邊拉票，已有明顯賄選情況。

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台南市政府經濟發展局發布新聞稿表示，振興攤商經濟及提升消費力本來就是政府應做的事，與選舉毫無關係，市府團隊所辦理的「銅板夠購go」活動，主要用意是活化振興經濟，新北、桃園、台中、彰化等縣市都有類似振興作為。

經發局指出，活動針對不特定人於市場、夜市發放，也無任何約定選舉情形，原定規劃辦理至6月30日，但因辦理成效獲各界好評，在許多市場自治會、攤商、消費者及議員要求下，才決定持續辦到年底。（編輯：陳仁華）1111011