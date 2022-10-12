藍營質疑違反防疫規定 鄭運鵬：有做到政府要求

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（中央社記者劉冠廷、葉臻台北12日電）國民黨今天表示，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬公然違反防疫規定，在自主健康管理期間參與競選活動，將具名檢舉。鄭運鵬說，自主健康管理期間，他快篩一條線，「我們都維持政府的要求」，都有做到。

國民黨今天上午召開記者會，質疑鄭運鵬違反防疫規定，現場並播放中央疫情指揮中心1922的回應錄音檔，指出自主健康管理期間禁止參與造勢活動。

出席記者會的桃園市議員參選人凌濤說，桃園市衛生局防疫宣導資料明確指出「解除隔離後7天禁止與他人聚會、聚餐、參加公眾集會、近距離或群眾型活動，避免出入無法保持社交距離、容易近距離接觸不特定人士、或無法落實戴口罩之公共場所或場域。」

凌濤指出，他提出質疑，桃園市衛生局竟稱，初步認定沒有違反規定躋身人群的證據，鄭運鵬競辦更說所有競選安排都合乎防疫指引，根本是睜眼說瞎話；他會具名檢舉，請桃園市衛生局、衛福部疾病管制署收到檢舉函，馬上處理。

鄭運鵬上午接受媒體聯訪時表示，他從9月23日發現發燒、快篩兩條線之後，7+7的規定都有保持，包含前7天自己隔離在家，開會、討論事情、公布政策都是用線上方式，甚至連總統蔡英文到桃園的晚會，他也是視訊參加。

鄭運鵬說，後面7天自主管理，他快篩一條線，「我們都維持政府的要求」，不聚餐、戴口罩、儘量保持距離，都有做到。

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文向中央社表示，目前尚未收到檢舉，至於檢舉方所說的內容是否違反防疫規定，要針對提供的證據再了解。（編輯：謝佳珍）1111012