國門將開放 林佳龍拚新北疫後觀光客倍增

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）12日晚間到板橋區湳雅夜市掃街拜票，雖因下雨人潮不多，但林佳龍仍受到現場攤商及民眾歡迎。中央社記者王鴻國攝 111年10月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚到板橋湳雅夜市掃街拜票，他接受媒體聯訪時表示，國門將開放，他規劃未來4年讓新北觀光客人數能回到疫情發生前，甚至進一步倍增。

今晚飄雨，湳雅夜市並無太多逛街人潮，但林佳龍仍在立委張宏陸及民進黨新北市黨部主委何博文等人陪同下掃街拜票。

林佳龍在接受媒體聯訪時針對明天國門開放的問題表示，疫情告一段落，國境鬆綁開放，對台灣是非常重要的時刻，觀光旅宿業一起迎接疫後經濟的復甦，過去他與觀光業者並肩作戰，歷經了紓困、振興，到現在開放國門，期待台灣成為全世界疫後觀光的第一站。

林佳龍說，為推展觀光產業，他希望立法院加速通過成立交通部觀光署，發展疫後觀光，盼能把過去3年辛苦沒賺到的錢都賺回來，明天不管是機場、港口開放，還是會做好防疫工作，期待政府能做觀光業的後盾。

他表示，他已規劃讓新北市疫後觀光客能倍增，若當選，將提出百億觀光發展基金，計畫在未來4年讓新北觀光客人數能回到疫情發生前，甚至進一步倍增。

林佳龍強調，新北市有非常好的觀光資源，從東北角到北海岸，希望29行政區的每區都有景點，迎接國際觀光客的來臨，做好食宿遊購行產業整合，讓新北大翻新、觀光大發展。（編輯：李亨山）1111012

民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）12日晚間帶隊前往板橋區湳雅夜市掃街拜票，向店家攤商握手致意，尋求支持。中央社記者王鴻國攝 111年10月12日