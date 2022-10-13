國防部：國軍目前無增購特斯拉車型需求

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國防部今天表示，裝備的採購必須考量國軍的需要，並配合政府政策指導，國軍目前並無增購「特斯拉」車型的需求；國軍目前有7輛特斯拉，主要作為行政車輛運用，車上鏡頭的運作，都有相關資安的限制。

特斯拉執行長馬斯克提到，台海緊張局勢解方是讓台灣成「特別行政區」，由於國軍曾購買特斯拉，國防部長邱國正12日說，當初是配合行政院環保政策購買，但如果造成顧慮就會限制，目前絕不會再購買。

國防部今天發出新聞稿指出，針對部分媒體有關「抵制特斯拉」的不實報導，國防部進行說明，邱國正在立法院答覆立委質詢時表示，裝備的採購必須考量國軍的需要，並配合政府政策指導，國軍目前並無增購「特斯拉」車型的需求。

國防部表示，國軍現有7輛「特斯拉」車型，是在民國108年12月間，配合政府環保節能政策採購，主用於公務運輸。對於車載攝影、通訊系統，已依資安規範妥採管控措施，並無洩密疑慮。

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此外，國防部今天召開記者會，媒體關心國軍使用特斯拉，如何避免資安疑慮，國防部發言人孫立方表示，在車輛進來時，考量到資安的因素，車上鏡頭的運作都有相關資安的限制，同時包含自動導航的功能等，基本上在營區內使用及操作，甚至在營區以外操作的時候，都沒有開啟。

孫立方指出，自動導航唯一的開啟時間，是到原廠保養跟維修時，開啟進行調整，這段是有關特斯拉的資安限制。當初設置特斯拉，主要目的是配合節能政策才添購。有關資安限制部分，在購置的部分就列入思考，有一些配套的措施做適當的防護。（編輯：蘇志宗）1111013