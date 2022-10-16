周江杰批橫山鄉建設不足 推穩定供應自來水

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民進黨新竹縣長參選人周江杰（中，白衣）16日表示，關西、橫山地區多處僅簡易自來水可用，允諾當選後會爭取管線到多個社區，避免常出現無法穩定供水的問題。圖為周江杰日前在橫山鄉街頭宣講情形。（周江杰競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月16日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，關西、橫山地區多處僅簡易自來水可用，允諾當選後會爭取支管到多個社區，避免常出現無法穩定供水的問題。

周江杰競選團隊發新聞稿表示，日前周江杰的行動競選辦公室開進橫山鄉沙坑村進行街講，他有感橫山地區多年因產業發展衰退，交通不便、基礎設施不足，導致人口外移嚴重。

周江杰指出，關西鎮、橫山鄉有多個村里，長期只有簡易自來水可以使用，由於地質關係，每當颱風或下大雨時，水質就會混濁，無法穩定供水給當地民眾使用。

周江杰表示，行政院已核定計畫，要從石門水庫拉管線與寶山水庫連結，未來他會爭取接支管到關西、橫山等地區，讓當地民眾也能有乾淨的自來水可以使用。

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周江杰說，橫山地區的交通十分不便，地方居民要到市區就醫、就學、就業都相當不方便，他的「山前線環狀大眾快捷運輸系統政見」中，將會在橫山鄉的沙坑、九讚頭2處設置站點，滿足民眾日常必要的生活需求。

產業方面，周江杰說，將和位在橫山鄉、已閒置的亞泥新竹廠協調，將廠區規劃為「九讚頭科技服務園區」，希望半導體產業也能移到橫山地區，甚至連動智慧農業發展，相信有完善的基礎建設，會是解決人口外移的方針。（編輯：方沛清）1111016