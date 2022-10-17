習近平20大發言 外交部：不接受中共片面設定

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（中央社記者黃雅詩、王揚宇、王承中台北17日電）中共總書記習近平發表20大報告，重提爭取和平統一以及決不承諾放棄使用武力等。外交部次長俞大㵢今天表示，台灣「不接受」中共的片面設定；外交部立場與陸委會一致，台海與區域和平穩定是兩岸共同的責任。

立法院國防及外交委員會今天審查「修正世界貿易組織（WTO）入會議定書附錄一之『臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案，俞大㵢、經濟部次長陳正祺等列席備詢。俞大㵢就習近平16日在人民大會堂發表20大報告，作了以上表示。

中共20大16日在北京舉行，根據央視新聞聯播，國民黨在16日發了賀電，中國共產黨也回了賀電，其中雙方共同強調「九二共識」，以及反對台獨。

國民黨16日晚間表示，相關賀電皆依往例，國民黨堅持3大中心任務「捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸及區域和平」；任何意圖傷害中華民國，國民黨絕對反對到底，包括堅決反對台獨、反對一國兩制，相信這也是台灣主流民意。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院接受媒體訪問時表示，發賀電是依照過去的慣例，內容提及「九二共識」、「反台獨」。國民黨團強調捍衛中華民國， 堅持自由民主制度，希望兩岸能夠好好溝通，朝良性方向發展，不要兵戎相見。

不過，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院接受媒體聯訪，被問到國民黨向中共發賀電一事，他表示，國民黨在國家認同上沒辦法徹底反轉的話，這個政黨會被消滅、被送進歷史焚化爐。

對於習近平在20大報告所言，時代力量立委、立法院黨團幹事長王婉諭在臉書撰文提到，「台灣不是中國的台灣，台灣人的前途由台灣人自己決定」，敬告習近平在干涉台灣事務之前，先去聽一聽中國人民反對獨裁的心聲，管好自己的內政問題吧。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，習近平政治報告的對台部分，基本上仍是維持和戰兩手的調性，看不出有什麼太大改變；台灣的前途由台灣人決定、維持自由民主法治，這已是台灣共識，中共應有清楚的認知，不應訴諸民族主義，否則兩岸走不出活路。

中共總書記習近平16日在人民大會堂發表20大報告，在展望台灣議題時強調，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。（編輯：郭無患）1111017