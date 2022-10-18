習近平20大發言 時力：台灣主權不容他國侵犯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北18日電）中共總書記習近平強調堅決反對台獨與外部勢力，並宣稱不承諾放棄使用武力；時力立法院黨團今天重申，台灣的獨立主權與民主自由的社會制度，不容許其他國家的侵犯。

中共總書記習近平16日在北京人民大會堂發表中共20大報告，在展望台灣議題時強調，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭及副總召陳椒華今天召開「台灣就是台灣，不是什麼中國的台灣」記者會。

陳椒華指出，對於中共的論調，時代力量感到遺憾並提出2點聲明，包括台灣作為主權獨立的民主國家，是全球民主盟國一員，無需中國干涉；自由民主體制與人權是台灣不可動搖的立國基礎，民主是兩國互動的唯一語言。

邱顯智指出，共軍的騷擾與威脅，只會更加強化台灣人民的防衛決心，正如同今年8月中國展開史無前例的軍演威嚇台灣，反而使台灣社會更加團結，朝野各界都更有共識來努力提升台灣的防衛能力。

邱顯智表示，強化台灣國防最重要的第一步，就是提出具體的短、中、長期目標，例如以短期來看，國軍的訓練應該精實，刪除沒有實際用處的訓練，包括刺槍術訓練等。

王婉諭說，在20大報告中，中共不只維持一貫的兩岸統一，更多次強調「外部勢力干涉」，因為中共也感受到國際社會的威脅，更擔憂台灣一旦透過民主、自由走向世界，會讓各國看清台灣與中國之間的巨大差異。（編輯：謝佳珍）1111018