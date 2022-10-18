謝龍介再批文旦滯銷 黃偉哲競總：選舉炒作

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國民黨台南市長參選人謝龍介（中）18日再次前往麻豆一處滿地落果的果園，質疑台南市長黃偉哲不願面對文旦滯銷問題。（謝龍介提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月18日

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）國民黨台南市長參選人謝龍介今天再度前往麻豆一處滿地落果果園開直播，質疑台南市長黃偉哲不願面對文旦滯銷問題；黃偉哲競選總部指出，今年產銷沒有問題，對選舉炒作感到遺憾。

謝龍介下午二度前往麻豆區的文旦果園開直播，公開未採收的滿地落果、爛果景象，並要求黃偉哲應自己走一趟果園了解狀況，為農民解決問題。

謝龍介指出，他點出文旦滯銷問題，市府卻只想誤導輿論、掩飾真相，對解決問題毫無幫助，農民正面臨進退兩難，不知道要不要花成本剪枝、施肥，迎接明年的收成，萬一又像今年一樣銷售無門，不知道該怎麼辦。

謝龍介表示，如果黃偉哲沒本事賣，就讓他來做，明年即使沒有中國市場，還是可以打開香港、新加坡等地外銷通路，即使中秋節過後，質優美味的麻豆文旦還能持續銷售。

謝龍介指出，未來將在麻豆舉辦多場座談會，除了揭穿真相，更重要的是聽取農民心聲與需要，包括農業倉庫收購方式、產業道路改善、肥料補助等，也讓麻豆人知道「文旦之亂」的罪魁禍首到底是誰。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤對此表示，謝龍介每到選舉就會操作文旦議題，但常遭在地農民與農會反彈，擔心選舉操作傷害文旦市場。

呂維胤指出，麻豆農會日前已說明今年文旦產銷過程順利，老欉文旦於中秋節前幾乎都已銷售一空，加上中央與地方祭出收購加工、促銷等策略，穩定產銷通路，沒有出現問題，謝龍介為了選舉炒作麻豆文旦滯銷，反而對黃偉哲過去幾年成功打開加拿大市場等外銷通路的成果視而不見，令人遺憾。

台南市政府農業局提供資料指出，今年於中秋節前根據產量預估及市場歷史銷售數據分析，推出各項產銷調節方案，總計銷售逾196萬台斤，作為食品加工使用部分超過95萬台斤，數額已超過往年台南文旦出口大陸及香港數量，台南規格內文旦在中秋節前就賣完，沒有滯銷問題。（編輯：陳仁華）1111018