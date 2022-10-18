彰化人力挺 林佳龍：以出外人打拚精神做好市政

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民進黨新北市長參選人林佳龍（左3）18日出席「彰化人挺林佳龍」記者會，身為彰化鹿港人的林佳龍母親（左2）也到場，為兒子加油打氣。（林佳龍競辦提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月18日

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（中央社記者王鴻國新北18日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席「彰化人挺林佳龍」記者會，他的媽媽是彰化鹿港人，也到場加油打氣。林佳龍說，將以出外人打拚精神做好市政，力拚新北大翻新。

林佳龍競選辦公室今天下午召開「彰化人挺林佳龍」記者會，總統府資政吳晟、國策顧問蔡天啟、立委林淑芬、陳秀寳、彰化縣長參選人黃秀芳、前彰化縣長周清玉等多人到場力挺，同為彰化人的林佳龍母親，也首次露面為兒子加油打氣，場面相當溫馨熱鬧。

周清玉籲新北市民不能錯過這樣負責任、肯打拚且用心規劃台灣未來的人才，她一定要來相挺；蔡天啟表示，林佳龍也是彰化子弟，肯做、肯打拚且年輕、學經歷豐富，新北有很多彰化人，希望大家全力相挺，不要讓彰化的好人才被埋沒。

林淑芬表示，彰化人出外打拚，就是想讓下一代安居樂業，林佳龍對年輕人非常重視，「重視年輕人，才有未來」；陳秀寶表示，林佳龍不只會做事，也能顧及市民的需求，因此她要呼籲市民不要錯過好人才，讓新北有機會能大翻新。

林佳龍表示，今天是他媽媽「龍媽」第一次參與他的記者會，媽媽是彰化鹿港人，他對鹿港有溫暖的印象，鹿港媽祖宮附近有很多好吃的，彰化對他有很深的影響，今天大家聚在一起，就是要拚新北大翻新。

他表示，彰化人站出來力挺，因為人親土親、鄉親最親，他是雲林子弟，也是彰化子弟，這樣的情感連結特別深，其實辛苦走在政治路上，也就是為了留下一個好名聲。

他表示，新北市是台灣最大城市，有許多來自中南部的的鄉親，他希望能讓新北帶來大翻新，他提出4大主軸、20項政策、100條政見，因為有智庫和黨公職合作，施政隨時能上手，不需要再見習。

林佳龍表示，未來會以彰化鄉親出外打拚的精神來做好市政，也希望彰化同鄉與旅北鄉親一起來拉票，戶籍在彰化的就支持黃秀芳，戶籍在新北的就支持林佳龍。

林佳龍傍晚還到板橋江寧黃昏市場掃街拜票 ，獲不少攤商歡迎，氣氛熱烈。林佳龍接受媒體聯訪說，選戰剩下39天，時間不夠用，因此要跟時間賽跑，除安排100場市場，早、午、晚市「一日三市」，並會站路口、車隊掃街拜票，做最後衝刺。（編輯：卞金峰）1111018

民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）18日傍晚到板橋江寧黃昏市場掃街，與攤商握手致意。中央社記者王鴻國攝 111年10月18日