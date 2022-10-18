若當選不做3事 陳時中：不推責任、不對抗中央

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，若當選絕對不會把責任推給下屬或丟給任何人，也不會跟資源及專家都很多的中央對抗，更不會在救災時人卻不在災害應變中心。

陳時中今天下午接受講客廣播電台「新聞鍾點戰」主持人鍾年晃專訪，他在節目開始便提到阿公是屏東高樹客家人，不過是在比較懂事之後才發現自己有客家血統，因為長大了開始在意自己的根。

陳時中表示，互相尊重是應該的，多元族群的語言更一定要努力維持，這是每一代人的責任，因此他日前在客家後援會成立大會上有提到，上任後將打造以客家文化為主題的捷運站，讓客家文化融入市民的日常生活。

談到颱風尼莎帶來的豪雨讓台北市多處發生災情，陳時中說，市政常常是執行力的問題，如果訂了一套SOP就辦得到，那當然是最好，但民主社會中，事情有時不是這麼簡單，有一個環節沒到位，就會引發問題。

陳時中指出，這就是為什麼有災難時需要主事者坐鎮災害應變中心，當SOP出問題時可以及早下決定，把出問題的環節補起來，讓SOP不致失靈。

鍾年晃詢問，若當選絕對不會做的3件事情。陳時中說，首先，他不會把責任推給下屬或丟給任何人，他希望成為一名負責任的市長，好好帶領市府8萬名優秀公務人員。

陳時中表示，此外，他不會跟資源及專家很多的中央對抗，而是會努力尋求協助，把事做好。最後，陳時中說，他不會在救災時，人卻不在災害應變中心。

台北市受颱風尼莎外圍環流及東北季風雙重影響，16日多處發生路樹倒塌、土石崩落災情，更有民眾受困堤外。到中台灣輔選的市長柯文哲因未在第一時間北返坐鎮災害應變中心，遭多名藍綠議員齊轟無心市政。（編輯：李亨山）1111018