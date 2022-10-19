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沈慧虹10/29晚辦萬聖大遊行 變裝趴熱鬧走上街

2022/10/19 15:19（10/19 15:36 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（2排右3）19日舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」宣傳記者會，邀民眾29日晚間穿特殊裝扮，走上街頭體驗熱鬧的萬聖節氣氛。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月19日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（2排右3）19日舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」宣傳記者會，邀民眾29日晚間穿特殊裝扮，走上街頭體驗熱鬧的萬聖節氣氛。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月19日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天宣布，29日晚間將舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」，邀民眾穿特殊裝扮，走上街頭體驗熱鬧的萬聖節氣氛。

沈慧虹今天舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」宣傳記者會，她表示，此次活動主題為「我的未來變裝趴」，當天將與民進黨新竹市議員、參選人粉墨登場，與大朋友小朋友一起走上街頭。

沈慧虹說明，29日晚間7時，從北大公園集合出發，走府後街、中央路、中正路、北大路，沿途會有精彩的表演，最後回到演藝路的沈慧虹競選總部「魔法小虹基地」。

沈慧虹表示，新竹市是一座兒童城市，過去7年多，她與市府團隊致力創造友善孩子的幸福城市，推動通學步道、進擊的公園、新校園運動，兒童醫院也將在今年啟用，還有孩子每年最期待的仲夏藝文季、兒童藝術節。

沈慧虹說，未來她不只要延續這些幸福建設、優質活動，還要更超越，包括公托、臨托、親子館都要加倍，強調這場選舉是延續幸福的關鍵，她致力創造正面、歡樂、充滿希望的選舉。（編輯：李錫璋）1111019

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