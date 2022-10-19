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澎湖整合成功 國民黨宣布陳雙全接黨部主委

2022/10/19 16:19
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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨提名澎湖縣長賴峰偉競選連任，積極爭取提名的副議長陳雙全宣布退黨，引發分裂危機。不過，國民黨今天宣布，澎湖縣黨部原任主委許國政因參選澎湖縣議員請辭，由陳雙全接任主委。

國民黨中常會7月時通過提名賴峰偉競選連任，這也是賴峰偉第2度爭取縣長連任，不過，積極爭取黨內提名的陳雙全宣布退黨，讓藍營在澎湖出現分裂危機。陳雙全8月宣布，不會投入縣長選舉，將交棒給兒子陳毓仁參選馬公選區議員。

國民黨今天發出新聞稿，宣布陳雙全接任澎湖縣黨部主委。國民黨表示，陳雙全深耕澎湖20餘年，擔任過6屆澎湖縣議員、2屆澎湖縣副議長，也曾擔任國民黨澎湖縣黨部主委、中央常務委員、中央委員等黨職，對澎湖有深度了解。

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國民黨指出，雖然陳雙全先前因未獲提名參選縣長而宣布退黨，但在黨主席朱立倫的全力慰留下，陳雙全展現大智慧，做出對澎湖最好的決定，以大局為重，繼續與黨一起打拚，全力輔選賴峰偉。相信在陳雙全的運籌帷幄下，團結的國民黨定能在今年澎湖的選舉創造佳績。

國民黨也表示，陳雙全接任澎湖縣黨部主委的人事案已於今天生效，朱立倫25日將再赴澎湖主持佈達典禮，親自將澎湖縣黨務及輔選重責，正式託付給陳雙全。（編輯：謝佳珍）1111019

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