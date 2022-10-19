鍾東錦20日擬與柯文哲同台 北市府：勿過度解讀

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦、管瑞平台北19日電）無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦20日將拜訪北市府，並擬與台北市長柯文哲同台。柯文哲今天被媒體堵訪時，對此不回應。北市府表示，單純市政交流，不需過度解讀。

北市議會相關人士透露，鍾東錦將以苗栗縣議會議長身分拜訪台北市議會，屆時有多名苗栗縣議員同行，鍾東錦等人20日約上午11時許抵達北市議會。

另外，初步安排鍾東錦等人將在20日下午1時30分參觀台北市政府的大數據中心，直到當天下午3時，目前擬排定由柯文哲接待，2人可能有機會同框。鍾東錦等人隨後前往南門中繼市場參觀。

鍾東錦今天接受媒體訪問時表示，明天是苗栗縣議會與台北市議會的交流訪問行程，已與台北市議長陳錦祥接洽好，交流完畢若有時間也會安排前往台北市政府參訪大數據中心。

鍾東錦指出，他將「智慧城市」列入參選苗栗縣長的政見之中，而台北市過去發展智慧城市成果有目共睹，屆時若有機會與台北市長柯文哲見面，會當面向請益，多多參考、學習好的治理經驗總是好的。

柯文哲上午出席威京廣場動土典禮，媒體堵訪時，他並未針對此事回應，僅說「明天的事情明天再煩惱」。

台北市政府發言人陳智菡表示，鍾東錦參觀大數據中心是很單純的市政交流，且也會去北市議會交流拜訪。

陳智菡指出，數位轉型、數據治理本來就是柯文哲致力推動的目標，北市府都歡迎想了解北市治理經驗的縣市首長或政治人物，外界不需過度解讀。（編輯：戴光育）1111019