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寵物政見 陳時中：建立長照體系、終養不棄養

2022/10/20 12:39
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天發布寵物政見，提出與獸醫師、業者合作，提升收容與救援醫療水準，並建立寵物長照體系，推廣認養代替購買、終養不棄養。

陳時中今天在中華民國獸醫師公會全國聯合會名譽理事長江世明陪同下舉行「健康、樂活、共好」寵物政見發布記者會，特地搭配一條印有狗狗圖樣的領帶，並帶著兒子陳彥安認養的米克斯「沿八」為政見代言。

陳時中說，寵物就是家人，市長照顧市民外，當然也要照顧市民的家人，同時展現文明城市對生命的尊重。

陳時中指出，在健康方面，首先要與獸醫師公會合作，提升收容與救援機關的醫療水準，並與業者合作建立寵物長照體系，提供臨托、日托、全日托照顧服務。

陳時中表示，樂活部分，寵物公園品質及數量要全面提升，提供充足飲水與遮蔭設施，並打造首座提供活動流水的公辦寵物樂園，還要增加寵物公車班次、寵物友善空間等。

最後，陳時中指出，作為中繼站的收容所除了硬體建構外，軟體更要符合世界潮流，應成為生命教育場域甚至市民遊憩場所，因此將開設「寵物小達人」課程，讓市民從小學習生命價值及負責態度。

陳時中強調，寵物政策不只是照顧寵物，還會回饋照顧到市民；跟寵物共榮共存的社會，才是真正文明的社會。他呼籲，以認養代替購買，若要購買請找合法業者，最重要的是終養不棄養，一但決定就要照顧牠一輩子。

媒體會後詢問，陳時中昨天出席台北市寵物商業同業公會會員大會時，因致詞呼籲「認養代替購買」引發出席者反彈，未來要如何在動保跟商業利益間取得平衡。

陳時中回應，基本價值無論在任何場合都不會變化，他絕對支持認養代替購買，若要購買無法認養的物種，一定要跟合法業者購買，更重要的是，一旦養了就是終養不棄養。

陳時中說，這些價值不會改變，他將努力提供長照、食物、玩具、醫療等各類服務市場，讓寵物產業向著健康光明的方向蓬勃發展。（編輯：李錫璋）1111020

陳時中
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