減高普考應試科目 考選部：年底前報考試院審議

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立委今天質詢時，關心高普考變革中關於減少應試科目數問題。考選部長許舒翔說，目前規劃高考三級減2科、普考減1科，仍在跟各機關協調中，希望方案能在年底前送考試院審議。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長劉建忻、許舒翔等人列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時，關心報考國家考試人數減少等議題，詢問政府如何提供足夠誘因，吸引優秀人才加入；民進黨立委陳歐珀說，現在考選題庫的建置人力嚴重不足，外界也關心未來會減少幾個國家考試應試科目。

許舒翔說，現在年輕人在選擇就業市場時，公部門可能不是優先考量，而目前的應試科目真的太多，會阻擋年輕人進入公部門的意願，因此考選部已在做調整，方向為高考三級減少2科、普考減1科，正在跟各機關協調，相關方案原則上會在12月底前提報考試院審議。

許舒翔指出，希望年底前送考試院審議，最快應該是在2024年或2025年上路。

此外，民進黨立委江永昌質詢表示，由考選部所辦理的各種國家考試，至今仍不許確診者應考，相較大考中心已經開放居隔居檢者應考，或以獨立的試場應考，考試院卻不行，是行政能力不彰。

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許舒翔回應，國家考試與升學考試的性質不同，考選部與教育部的權限也不同，辦理國家考試，需要地方政府跟學校的配合，但考選部沒有權限指定哪個學校提供場地辦考試，都是要去拜託學校提供試場，未來會視疫情情況檢討。

劉建忻則指出，國家考試因為有跨縣市、跨考區狀況，會有確診者要跨縣市移動的問題，這部分和地方政府協調起來比較有疑慮，日後會跟指揮中心進一步討論。（編輯：翟思嘉）1111020