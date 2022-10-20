內政部：選舉賄選、賭盤零容忍 強力掃黑肅槍

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（中央社記者陳俊華台北20日電）九合一選舉倒數37天，內政部今天說，為強化選舉治安維護，將加強「選舉維安」及「查賄制暴」兩大重點工作，對選舉不法賄選、暴力及賭盤絕對零容忍，並將持續強力掃黑肅槍。

內政部透過新聞稿表示，今年地方選舉候選人數及活動相當多，投開票所更高達1萬7648處。為強化選舉治安維護，警政署已執行多次全國擴大臨檢、掃黑肅槍等淨化治安專案，並持續加強「選舉維安」及「查賄制暴」兩大重點工作，確保選舉活動達到「公平」、「平安」兩大目標。

內政部指出，為積極淨化選前治安，警政署針對候選人、競選處所、造勢活動及選票安全等，積極強化危安蒐報及維安相關勤務，7月起統合全國地方政府警察局實施全國性擴大臨檢，鎖定轄區治安熱點、幫派組合圍事或投資依附的行業場所等，強化臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，嚴防重大治安事件發生，守護選舉公平性。

查賄制暴方面，警政署持續要求各警察機關加強執行，截至10月18日止，全國各警察機關已移送賄選案件38件、162人，移送各類選舉暴力案件41件、58人，移送其他妨害選舉案件224件、268人。

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內政部強調，政府對選舉不法賄選、暴力及賭盤絕對零容忍，不容許任何不法分子假借政黨、社團、宗教等名義，利用選舉機會破壞國家安全、危害社會治安。

內政部說，警政署將持續強力掃黑肅槍，並全力防制組織幫派以暴力介入或影響治安及選情，有信心、有決心確保選舉順利完成。呼籲民眾理性看待選舉結果，共同營造優質選舉環境，維護民主法治價值。（編輯：林興盟）1111020