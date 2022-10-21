蔣萬安喊六六大順台北出運 團隊與志工是幸運物

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安抽出競選號次6號，口號「六六大順 台北出運」，被問到有沒有帶幸運物時表示，國民黨議員參選人、團隊、志工等「就是我最大的幸運」。

九合一大選將至，台北市選委會今天舉行市長選舉號次抽籤，蔣萬安抽出6號，會後接受聯訪前先喊口號「六六大順 台北出運」，並與國民黨議員參選人擊掌、歡呼等。

蔣萬安被問到有沒有帶幸運物來抽籤時表示，身後的每一個議員參選人、團隊夥伴、志工朋友「就是我最大的幸運」，今天也抽到6號這個很好的數字，會繼續爭取支持。

媒體追問，昨天前北市副市長鄧家基現身力挺，是否代表泛藍已團結，以及有無機會與前高雄市長韓國瑜合體。

蔣萬安說，在很多場合都有跟鄧家基互動、是尊敬的前輩，會加倍努力不辜負支持，希望未來有機會帶領北市越來越好，也會持續跟鄧家基請益；而明天有很多議員參選人的競選總部成立，都會積極參與，不管跟誰同台都非常高興。

媒體追問如何看待民進黨對手陳時中的電視聲量不管正負都是最高，蔣萬安指出，這些調查都是參考用，而台北市民期待的是真正代表絕大多數市民、最大公約數的人當市長，陳時中正負聲量都這麼高，代表北市未來很有可能對立更嚴重、很難達到和解。

此外，九合一大選確診者不能出門投票，遭質疑違憲。蔣萬安被問及此事時表示，投票是憲法賦予人民的權利，不容任意剝奪，現在相關政策都朝開放方向走，規定也應該適時調整，中選會要有周延考量跟相關配套。

蔣萬安在抽籤以及抽籤完呼口號時，皆遭到市長參選人唐新民及其支持者大喊「郭萬安加油」干擾，國民黨議員參選人則以歡呼與掌聲回擊。（編輯：李錫璋）1111021