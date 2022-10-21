更多編輯台推薦新聞：
台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙
科技

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉3/300
首頁 / 政治

蔣萬安喊六六大順台北出運 團隊與志工是幸運物

2022/10/21 10:33（10/21 11:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前中）抽中6號；會後接受聯訪前先喊口號「六六大順 台北出運」，表示會繼續爭取支持。中央社記者張皓安攝 111年10月21日
台北市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前中）抽中6號；會後接受聯訪前先喊口號「六六大順 台北出運」，表示會繼續爭取支持。中央社記者張皓安攝 111年10月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安抽出競選號次6號，口號「六六大順 台北出運」，被問到有沒有帶幸運物時表示，國民黨議員參選人、團隊、志工等「就是我最大的幸運」。

九合一大選將至，台北市選委會今天舉行市長選舉號次抽籤，蔣萬安抽出6號，會後接受聯訪前先喊口號「六六大順 台北出運」，並與國民黨議員參選人擊掌、歡呼等。

蔣萬安被問到有沒有帶幸運物來抽籤時表示，身後的每一個議員參選人、團隊夥伴、志工朋友「就是我最大的幸運」，今天也抽到6號這個很好的數字，會繼續爭取支持。

媒體追問，昨天前北市副市長鄧家基現身力挺，是否代表泛藍已團結，以及有無機會與前高雄市長韓國瑜合體。

蔣萬安說，在很多場合都有跟鄧家基互動、是尊敬的前輩，會加倍努力不辜負支持，希望未來有機會帶領北市越來越好，也會持續跟鄧家基請益；而明天有很多議員參選人的競選總部成立，都會積極參與，不管跟誰同台都非常高興。

媒體追問如何看待民進黨對手陳時中的電視聲量不管正負都是最高，蔣萬安指出，這些調查都是參考用，而台北市民期待的是真正代表絕大多數市民、最大公約數的人當市長，陳時中正負聲量都這麼高，代表北市未來很有可能對立更嚴重、很難達到和解。

此外，九合一大選確診者不能出門投票，遭質疑違憲。蔣萬安被問及此事時表示，投票是憲法賦予人民的權利，不容任意剝奪，現在相關政策都朝開放方向走，規定也應該適時調整，中選會要有周延考量跟相關配套。

蔣萬安在抽籤以及抽籤完呼口號時，皆遭到市長參選人唐新民及其支持者大喊「郭萬安加油」干擾，國民黨議員參選人則以歡呼與掌聲回擊。（編輯：李錫璋）1111021

蔣萬安
萬華槍擊案 蔣萬安：未來當市長一定強力執法 蔣萬安拜會星宇航空 張國煒：在乎觀光業的都歡迎
鄧家基
鄧家基喊支持蔣萬安 黃珊珊：不用過多聯想
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新北市長選舉號次 林佳龍1侯友宜2