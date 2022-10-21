李俊俋抽6號喊嘉市有救 黃敏惠1號稱一定會更好

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民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前中）21日在選舉號次抽籤抽中6號，右手拿印有號次6號的棒球，象徵將做為嘉義市民的最佳捕手，接住人民的速球，期盼用未來4年時間讓嘉義市變得不一樣。中央社記者黃國芳攝 111年10月21日

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）年底選舉今天舉行號次抽籤，民進黨嘉義市長參選人李俊俋抽到6號，立刻喊出「市長投6、嘉義有救」。尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠抽出1號，高喊「嘉義一定會更好」。

李俊俋在號次抽籤後，戴上年輕時使用的捕手手套，右手拿印有號次6號的棒球，象徵做為嘉義市民的最佳捕手，接住人民的速球。

李俊俋接受媒體聯訪表示，嘉義經濟發展與就業已停滯太久，嘉義市近幾年來並沒有任何重大建設，這次挺身而出要改變嘉義，期盼用未來4年時間讓嘉義變得不一樣。

李俊俋指出，治理城市需要遠見規劃，商業與經濟落後的嘉義市要避免城市被邊緣化，為找回屬於嘉義市的榮光，將帶著從中央學習到的新思維，整合地方資源，運用地方服務的經驗，並傾聽民意的心，帶領嘉義市走出停滯，要為市民帶來一個不一樣的嘉義。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，相信嘉義市一定會更好，嘉義市是民主聖地，邀請市民「共同寫歷史、做伙拚未來」，未來嘉義市一定要不斷地再提升、再進步。

黃敏惠指出，從過去大家一起努力，再透過西區大發展、東區大進步這2個雙引擎來帶動，提出的10大旗艦計劃可以落實執行，讓嘉義市成為台灣新都心。

黃敏惠也向現場支持者喊話「大步向前行、嘉義一定贏」，大家一起擦亮嘉義市的招牌，讓台灣看到真正民主聖地人民的力量。

嘉義市選委會今天上午進行嘉義市長參選人號次抽籤，黃敏惠抽到1號、無黨蔡松益2號、無黨黃紹聰3號、無黨陳泰山4號、無黨黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統5號、李俊俋6號。（編輯：戴光育）1111021