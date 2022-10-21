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屏東縣長選舉三強鼎立 首度同框後掃街拜票

2022/10/21 15:31（10/21 15:36 更新）
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屏東縣長選舉號次抽籤21日在縣選委會舉行，民進黨籍周春米（前中）、國民黨籍蘇清泉（前左）與時代力量黨籍詹智鈞（前右）3名參選人皆到場，也是3人首度同框。中央社記者李卉婷攝 111年10月21日
屏東縣長選舉號次抽籤21日在縣選委會舉行，民進黨籍周春米（前中）、國民黨籍蘇清泉（前左）與時代力量黨籍詹智鈞（前右）3名參選人皆到場，也是3人首度同框。中央社記者李卉婷攝 111年10月21日
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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）九合一大選號次抽籤今天舉行，參選屏東縣長的民進黨周春米、國民黨蘇清泉、時代力量詹智鈞首度同框合照，也不約而同在抽籤後，在屏東市區車隊掃街，爭取選民支持。

屏東縣選委會宣布，屏東縣長參選人抽籤號次分別為，1號詹智鈞、2號蘇清泉、3號周春米。

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詹智鈞喊出「一心一意，智鈞為你來努力」；蘇清泉則是「屏東雙贏勝利在望」；周春米則說「屏東一定OK，一定做得到。」3人在媒體要求下合體拍照。

屏東縣長選舉三強鼎立，周春米、蘇清泉、詹智鈞3人不僅首度同框，也不約而同在抽籤號次後，以車隊掃街方式，繞行屏東市區，前方掛上最新出爐的號次，3名參選人依循自己的路線，沿街與民眾揮手打招呼，要搶攻屏東的最大票倉，爭取選民認同。（編輯：郭諭儒）1111021

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