史瓦帝尼國王：世界須重視中國為台灣帶來的威脅

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（中央社記者賴于榛台北22日電）外交部長吳釗燮昨天晚間宴請史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世訪團，感謝史國長年來對台灣國際參與的堅定支持。恩史瓦帝三世致詞除表態力挺台灣，也呼籲世界各國須重視中國為台灣帶來的威脅。

外交部今天發布新聞稿指出，吳釗燮在晚宴中致詞指出，中國不斷加劇對台灣的軍事威脅之際，感謝恩史瓦帝國王（H. M. King Mswati III）仍然親自率團訪台，展現對台灣人民的堅定支持，使台灣深刻感受到來自史國的溫暖。

吳釗燮說，恩史瓦帝國王及史瓦帝尼王國政府在國際場域強力支持台灣有意義參與國際組織，以及呼籲維持台海區域和平與穩定的重要性，充分展現2國長久以來的友誼無比堅實，不論外在情勢多麼嚴峻，台史永遠會互相扶持。

台史在許多領域已建立互惠共利的合作，吳釗燮說，2國不僅攜手對抗疫情，台灣也持續協助史國從去年爆發的社會動盪中逐漸恢復，協助推動各項重建工作，使兩國的友誼更加緊密。

吳釗燮說，在史國面對後疫情時期各項挑戰之際，台灣將全力提供必要的協助。

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恩史瓦帝國王表示，感謝台灣協助史國持續推動各項嘉惠民生的雙邊合作計畫，欣見台史兩國在經貿、能源、公衛醫療、資通訊、農業及基礎建設等各項領域均已有豐碩的合作成果。

而針對中國近期對台灣持續文攻武嚇，恩史瓦帝國王說，唯有透過和平方式才能真正解決爭端，史國力挺台灣身為主權國家所應享有的一切權利，也呼籲世界各國應共同正視中國所帶來的威脅，並支持台灣人民勇敢捍衛家園。（編輯：郭無患）1111022