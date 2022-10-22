林佳龍當母雞趕場1天跑7區 端政見力拚翻轉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

年底選舉將屆，民進黨新北市長參選人林佳龍（中）22日到汐止、中和、永和與土城等7行政區為議員參選人站台，所到之處接受民眾熱情歡迎。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北22日電）年底選舉將屆，民進黨新北市長參選人林佳龍今天到汐止、土城、中和與永和等7個行政區為議員參選人站台，展現母雞拉抬小雞氣勢，他也端出不同政見，希望全力衝刺贏得勝選。

九合一選舉昨天完成號次抽籤，選戰也進入倒數階段，市議員參選人聯合競選總部紛紛在本週末成立，林佳龍今天行程滿檔，一早到汐止、土城與中和區，接著下午驅車前往永和、新店與板橋，晚間再趕到新莊站台，他說，距投票只剩近1個月，除議題空戰，也要進入巷戰接觸每名選民，之後還會有各種大型造勢活動，因為贏的策略就是催出投票率。

包括民主進步黨前主席卓榮泰、立法委員沈發惠、蘇巧慧、吳琪銘、吳秉叡、江永昌、張宏陸、新北市黨部主委何博文與台北市議員王世堅等，也都分別出席站台力挺，盼炒熱選戰熱度。

林佳龍一早到汐止為議員張錦豪站台時說，未來將推動大華系統交流道接汐止道路拓寬、金龍湖開發與國一南下入口增設匝道等建設；他隨後趕到土城後說，未來將新建溪北捷運，擴大新北市都心，讓土城變成溪南市中心，並加速推動司法園區。

林佳龍接下來到中永和時說，總統蔡英文肯定未來要推動公辦都更讓資訊透明，並在中和成立示範區，成立「危老都更整合師」「1坪換1坪」保障市民權益，未來會將中永和發展成可在這裡工作與生活的好城市。

林佳龍趕抵新店時表示，新店有山有水且交通便利，具北北基桃最好的生活環境，未來可搭配都更計畫，引進高科技產業研發創新、智慧醫療和智慧生活；此外，新店也有美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台指定參觀的國家人權博物館，未來要擦亮台灣「人權立國」招牌，讓安坑輕軌變成人權生態觀光走廊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林佳龍驅車前往板橋時指出，板橋是新北市心臟，將更積極推動都市更新、建設社會住宅，並扶持青年創業，讓青年可在此安居樂業；他晚間抵達新莊致詞時表示，將透過雲端大數據與AI人工智慧，讓新莊變成智慧城市示範區。

值得注意的是，過去民進黨選情在大漢溪以北較強、大漢溪以南較弱，今天林佳龍在溪南跑了中和、永和、土城、新店與板橋5個行政區，希望翻轉過往弱勢區域，全力衝刺。（編輯：方沛清）1111022