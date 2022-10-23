蔡總統24日接見德國訪團 府：攜手強化民主供應鏈

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（中央社記者葉素萍台北23日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統府誠摯歡迎德國國會「人權委員會」訪團抵台，總統蔡英文將在明天上午於總統府內接見訪問團；期盼在全球變局中，台德透過更密切的互動交流，攜手強化全球民主供應鏈，並共同強化全球民主韌性。

總統府表示，德國國會「人權委員會」訪團今天上午抵達台灣，展開至10月26日，為期4天的訪問行程。

總統府發言人張惇涵說明，這次由海特（Peter Heidt）議員率領的訪問團，共有6名跨黨派國會議員。此行是繼10月初德國國會「友台小組」來訪後，在短短一個月內，再度有德國國會官方所派遣的訪團來訪，創下台德交流的重要紀錄，也充分展現台德交流日益友好密切。

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張惇涵表示，台灣與德國不僅在半導體科技、風電能源，及電動車零件供應鏈等領域，有密切的合作關係。近年，在轉型正義、金融監理，和航空服務等重要面向，也多有進一步的交流合作。

張惇涵說，台灣與德國是共享民主、自由、人權等普世價值的重要夥伴。期盼在全球變局中，台德透過更密切的互動交流，攜手強化全球民主供應鏈，並共同強化全球民主韌性。（編輯：蘇志宗）1111023