周春米競總成立 蔡英文籲鄉親繼續做正確決定

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）民進黨屏東縣長參選人周春米今天競選總部成立，總統蔡英文、副總統賴清德都到場站台；蔡總統看見這8年來屏東改變與進步，呼籲鄉親繼續做正確決定，給台灣一個更好發展的屏東。

周春米位於屏東市區的競選總部今天成立，蔡總統、賴副總統皆到場力挺，前屏東縣長蘇嘉全、曹啟鴻以及現任縣長潘孟安都出席，一致呼籲延續屏東榮耀，打造希望城市。現場超過上萬民眾齊喊「周春米當選」，士氣高昂。

蔡總統致詞指出，去年年底公投，台灣人民做出正確的決定，讓世界看到堅持進步的價值，屏東這8年來的改變跟進步，都是鄉親正確的決定，下個月也要繼續為屏東做出正確的決定，支持周春米，給台灣一個更好發展的屏東。

蔡總統表示，屏東在縣長潘孟安打拚下，社會長照照顧、城市美學越來越好；希望支持周春米讓高鐵延伸屏東、科學園區落腳屏東、屏南快速道路計畫等建設得以延續。

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賴副總統強調，潘孟安執政8年來，屏東縣教育文化全面提升、工商發展全面進步、經濟產業全面升級、農林漁牧業全面提高，而「我屏東我驕傲」這句話已經得到全台人民認同，也成功讓屏東人感到光榮，希望潘孟安的成績千萬不能斷掉，讓周春米接棒，繼續進步發展。

賴副總統說，周春米有正義感又有愛心，對屏東縣建設也認真，與潘孟安在8年內爭取國道三號屏東交流道、第2條高屏快速道路、高鐵延伸屏東、屏東榮總等，共超過新台幣2000億的重大建設，一流的縣政，一定要交給一流的周春米。（編輯：陳仁華）1111023