中共不放棄武力犯台 黃珊珊：會保留溝通管道

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）中共總書記習近平發表20大報告，不承諾放棄武力犯台。民進黨台北市長參選人陳時中重申不辦雙城論壇。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，兩岸溝通近斷訊，仍會保留此溝通管道。

黃珊珊下午接受媒體聯訪，記者提問，如何看近來2份民調排名，其中一份是她領先陳時中及國民黨台北市長參選人蔣萬安，另一份她是墊底是否意味支持者分別回歸藍綠？

對此，她表示，民調都是參考用，她會繼續努力，每次民調有其調查方式、問卷設計及解讀方式，若解讀成藍綠選民歸隊，她居冠的民調又要如何解讀？認為不需用民調去設想，會爭取最多人的支持，她只盡力做事、不談棄保及口水，希望大家看到參選人的表現。

她呼籲，投票日所有人都應該出來投票支持18歲公民投票權一案，這並非是為特定參選人。

媒體詢問，習近平近來強調不放棄武力犯台，陳時中再打抗共保台牌且說不辦雙城論壇，是否會跟進。

對此，黃珊珊表示，首都市長參選人對兩岸議題都早已表態，只有陳時中一直在強調抗共保台，她還是要強調「台灣哪個人不保台」，質疑陳時中到底是要保台灣人還是保他們的政治舞台？若真要保台就好好照顧市民。

針對雙城論壇部分，黃珊珊說，她的立場仍是「不到最後關頭不放棄溝通的可能性」，中華民國是主權獨立國家，首都台北市當然有自信與全世界來往，但目前兩岸關係緊張、溝通幾乎斷訊，「這個溝通管道（雙城論壇）還是會保留」。

此外，若對岸蠢蠢欲動時，也會進行考慮、但不會刻意去停掉此程序，若沒保留此管道，兩岸可能更多誤解。

記者提問，陳時中與蔣萬安近來針對COVID-19疫苗價格問題互嗆，如何看待此事。

黃珊珊回答，她對他們兩人吵架的話沒興趣，但疫苗是用人民的納稅錢，該公布的相關細節就應說清楚，否則爭論不休也沒意義，質疑中央為何不能讓國人知道疫苗價格。

黃珊珊指出，陳時中、蔣萬安分別曾任衛福部長、立委，兩人互相鬥嘴，百姓還是霧煞煞，這才是他們不負責任的地方。

媒體追問，台北市長柯文哲的水門事件引發外界反彈，是否認同台北市政府的SOP（標準作業程序）確實有失誤，以及連帶影響自身民調下滑？

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對此，黃珊珊指出，極端氣候會是將來新常態，無法不讓城市災害發生，但可創建忍受災害發生的韌性城市，SOP必須與時俱進、不斷改善，水門案可讓市民更了解北市府的作業程序，水門不是唯一逃生路線，即便關水門後仍有其它途徑可逃生。

她認為，重點在於資訊可能不夠完整，河川上、下游主管單位經濟部水利署及台北市水利處的連結可做得更確實，透過科技方式讓市民更加了解相關資訊。（編輯：戴光育）1111024