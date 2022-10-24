更多編輯台推薦新聞：
外媒：英國新首相面臨施政經濟難題 蘇納克若上任得展政治手腕
國際

外媒：英國新首相面臨施政經濟難題 蘇納克若上任得展政治手腕

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇
兩岸

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活
政治

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

高虹安推動友善生育城市 提凍卵補助政見

2022/10/24 17:16（10/24 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨新竹市長參選人高虹安（前中）24日提出，不少在園區工作的市民，因產業特性工時高、壓力高，導致生育年齡較高，推出凍卵補助等政策，讓新竹成為友善生育的城市。（高虹安競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月24日
民眾黨新竹市長參選人高虹安（前中）24日提出，不少在園區工作的市民，因產業特性工時高、壓力高，導致生育年齡較高，推出凍卵補助等政策，讓新竹成為友善生育的城市。（高虹安競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天表示，不少在園區工作的市民，因產業特性工時高、壓力高，導致生育年齡較高，推出凍卵補助等政見，讓新竹市成為友善生育的城市。

高虹安今天舉辦政策記者會時指出，不少在園區工作的新竹市民，因園區產業特性有高工時等情形，導致結婚、生育年齡較高，因此，推出城市願景「0-6歲市府養」，針對特性制定更符合需求的育兒政策。

高虹安表示，「0到6歲市府養」，包含凍卵補助新台幣2萬元、育兒津貼加倍、月嫂服務計畫、托育補助、弱勢家庭關懷、平衡區域資源、假日與夜間臨托服務、幼教資源平衡等計畫，並期盼在4年內要讓竹市公私比達到1：1的目標。

她指出，在生育部分，孕媽媽設籍只需滿6個月，出生的每名嬰兒，每胎發放為3萬元；月嫂服務計畫，將建置月嫂媒合服務平台、資料透明化、月嫂認證。

高虹安表示，未來要繼續排除新竹市民對於生育、托育、幼教的隱憂，建立「最小負擔、最大幸福」的友善生育環境。

另外，資策會已於13日發律師函給高虹安，主張資策會研究論文的著作權。對此，高虹安會後接受媒體聯訪時指出，團隊律師已回函說明。（編輯：戴光育）1111024

高虹安
登市府舞台惹議 沈慧虹反擊：難怪高虹安不辭立委 高虹安稱輔導科智非兼職 林耕仁：有無領薪是重點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族