高虹安推動友善生育城市 提凍卵補助政見

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（前中）24日提出，不少在園區工作的市民，因產業特性工時高、壓力高，導致生育年齡較高，推出凍卵補助等政策，讓新竹成為友善生育的城市。（高虹安競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天表示，不少在園區工作的市民，因產業特性工時高、壓力高，導致生育年齡較高，推出凍卵補助等政見，讓新竹市成為友善生育的城市。

高虹安今天舉辦政策記者會時指出，不少在園區工作的新竹市民，因園區產業特性有高工時等情形，導致結婚、生育年齡較高，因此，推出城市願景「0-6歲市府養」，針對特性制定更符合需求的育兒政策。

高虹安表示，「0到6歲市府養」，包含凍卵補助新台幣2萬元、育兒津貼加倍、月嫂服務計畫、托育補助、弱勢家庭關懷、平衡區域資源、假日與夜間臨托服務、幼教資源平衡等計畫，並期盼在4年內要讓竹市公私比達到1：1的目標。

她指出，在生育部分，孕媽媽設籍只需滿6個月，出生的每名嬰兒，每胎發放為3萬元；月嫂服務計畫，將建置月嫂媒合服務平台、資料透明化、月嫂認證。

高虹安表示，未來要繼續排除新竹市民對於生育、托育、幼教的隱憂，建立「最小負擔、最大幸福」的友善生育環境。

另外，資策會已於13日發律師函給高虹安，主張資策會研究論文的著作權。對此，高虹安會後接受媒體聯訪時指出，團隊律師已回函說明。（編輯：戴光育）1111024